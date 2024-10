Powered by Half-Life: Dieses Action-Feuerwerk dürft ihr nicht verpassen – explosiver Trailer

Die Zutatenliste: Das grafische Grundgerüst von Half-Life Alyx, die atemlose Action eines John Wick, wahlweise mit oder ohne VR, noch mehr Action, eine Prise Action obendrauf – und haben wir schon erwähnt, dass in diesem Shooter eine gehörige Portion Action drinsteckt? Das Gericht: Gunman Contracts hat als ambitionierte Fan-Mod für Half-Life Alyx angefangen, wird euch schon nächstes Jahr als eigenständiger Titel serviert.

Die Inspirationen, aus denen der brachiale Shooter schöpft, sind offenkundig: Vor allem die John Wick-Filme mit Keanu Reeves dienten als Vorbild – dann vielleicht noch die Matrix-Filme der Wachowski-Geschwister, und alles, bei dem John Woo jemals Regie geführt hat. In Gunman Contracts nehmt ihr es als hauptberuflicher Auftragskiller die „skrupellosen Kräfte der kriminellen Unterwelt“ ins Visier, heißt es auf Steam. Ein neuer Trailer stellt diese Behauptung jetzt bildgewaltig unter Beweis.

Neuer Teaser-Trailer zu Gunman Contracts veröffentlicht

Was der nicht mal einminütige Trailer an Schauwerten auffährt, könnte direkt aus einem der actiongeladenen Filme eines Chad Stahelski (John Wick) oder David Leitch (Bullet Train) stammen. Zuerst wird alles durchgeladen, was durchgeladen gehört: Pistole, Shotgun und andere Ballermänner (und -frauen). Dann verkündet ein Schriftzug, untermalt von dramatischen Soundeffekten, würdig eines Hans Zimmer: „Von ANB_Seth – Macher der Half-Life: Alyx-Mods Gunman Contracts 1 & 2“.

Und tatsächlich: Wer sich durchs Internet wühlt, gräbt schnell rund zwei Jahre alte Reddit-Threads aus, in denen etwa Gunman Contracts Chapter 2 als „der mit Abstand beste Alyx-Mod, den ich je gespielt habe“ angepriesen wird. Um den Titel qualitativ hochwertig gewuppt zu bekommen, steht der gute Mann nicht alleine da. Aber lasst euch selbst von den Schauwerten überzeugen.

Wie der Trailer angekündigt, erfährt das Projekt Unterstützung von 2080 Games – dieselben haben es sich auf die Fahne geschrieben, „Spiele mit hochwertigen, innovativen AR-/VR-/MR-Erlebnissen mitzugestalten“, steht auf Twitter nachzulesen. Neben Gunman Contracts selbst, ist wohl der VR-Survival-Horror Memoreum eines der Vorzeigeprojekte von 2080 Games. Der Kreativkopf hinter Gunman Contracts jedenfalls verrät in der Videobeschreibung auf YouTube, die Partnerschaft mit 2080 Games ermögliche es ihm „viel mehr Zeit in das Projekt zu investieren, als es sonst möglich wäre“.

Was zeigt uns der Teaser-Trailer zu Gunman Contracts?

Zurück zum Teaser-Trailer: Dort geht die Action-Achterbahn erst ab Sekunde 21 so richtig los. Da werden Türen aufgesprengt, Gegner in Grund und Boden geschossen, explodieren Fahrzeuge mit imposantem Feuerball – und wir betreten den Enigma-Nachtclub, wo wir eine Gang gekleidet in roten Blazern niedermähen. Die letzten Sekunden dieser eindrücklichen Bewegtbilder zu Gunman Contracts „Stand Alone“ kündigen dann das Jahr 2025 als Termin für den Early Access an.

Wem die paar Sekunden Präsentation zu sehr auf Krawall gebürstet sind, lieber einen authentischeren Eindruck darüber gewinnen möchte, wie sich Gunman Contracts Stand Alone letztlich anfühlen wird, ist nachstehendes Gameplay-Video ans Herz zu legen. In fast sieben Minuten ballert ihr euch dort durch ein Lagerhaus.

Apropos Fan-Projekte für Half-Life, die irgendwann eigenständige Spiele geworden sind: Einen ähnlichen Namen wie Gunman Contracts trägt, aber ein anderer Shooter ist Gunman – Chronicles – damals von Rewolf Software basierend auf dem ersten Half-Life aus dem Boden gestampft.

