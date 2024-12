Gleich 2 absolute Half-Life-Klassiker: erstrahlen jetzt im neuen Glanz – bombastisches Fan-Remake

Was dauert geschlagene drei Minuten, bringt Wachmann Barney Calhoun und Militärmann Adrian Shepard zusammen? Die Antwortet lautet: Der frisch eingetrudelte Gameplay-Teaser zu Operation: Black Mesa. Wer die Brechstange wie Gordon Freeman schwingt und die Rohrzange wie Adrian Shepard, weiß natürlich längst: Operation: Black Mesa ist ein ambitioniertes Fan-Projekt, welches eine grafische und spielerische Neuinterpretation der beiden Half-Life-Erweiterungen Opposing Force und Blue Shift unternimmt.

Hinter dieser Mammutaufgabe steckt das Team von Tripmine Studios. Wie auch schon beim Crowbar Collective und dem Half-Life-Remake Black Mesa, wird Operation: Black Mesa von der Source Engine getragen. Rechnet also mit schicken Schauwerten – doch Tripmine Studios sind nicht die einzigen mit Remake-Ambitionen.

Was erwartet uns mit Operation: Black Mesa?

Ein Blick auf den dazugehörigen Eintrag auf ModDB verrät, welcher Mammutaufgabe sich das Entwickler*innenteam angenommen hat. Wie gesagt, wollen die Mädels und Jungs sowohl Blue Shift als auch Opposing Force neu auflegen – die beiden klassischen Erweiterungen zum nicht minder klassischen, ersten Half-Life-Shooter. Dazu führt das Team über 30 einzigartige Gegner auf sowie mehr als achtzehn Waffen. Damit endet der betriebene Aufwand jedoch mitnichten, denn: Zudem bekommen diese beiden, neu interpretierten Fan-Remakes ihre eigenen, neuen Musikstücke spendiert.

Die Schleife an diesen Feature-Freuden funkelt dann, wenn die Erzählung innerhalb der beiden Add-on-Spiele um weitere, narrative Bauklötzchen ergänzt wird – um auf der bestehenden Half-Life-Lore zu stapeln. Aber seht und staunt am besten dank nachstehendem Trailer.

Der neue Gameplay-Teaser nun wurde sozusagen als Weihnachtsgeschenk am 24.12. auf YouTube geworfen. Und was euch im Verlauf der exakt drei Minuten geliefert wird, beginnt erstmal mit Panorama-Ansichten nun deutlich blickschönerer Level, geht dann weiter mit einer geschmeidigen Nachlade-Animation für das M249-Maschinengewehr, gipfelt im Fern- und Nahkampf gegen Vortigaunt-Aliens oder garstige Pit Drones mit ihren Sensen-Armen. Wann genau das vielversprechend aussehende Operation: Black Mesa aufschlägt, ist indes noch unklar.

Wann erscheint Operation: Black Mesa auf Steam – und weitere Fan-Projekte zu Half-Life

Auf der dazugehörigen Steam-Seite wird unter „Veröffentlichung“ nur ein kryptisches „Bevorstehende Ankündigung“ gelistet. Dafür könnt ihr euch auf Valves Vertriebsplattform das gute Stück direkt auf die Wunschliste schubsen, wenn ihr mögt. Übrigens: Wir wissen ja nicht, ob ihr’s schon wusstet, aber Tripmine Studios sind nicht im Alleingang unterwegs, wenn es um Remakes zu den beiden, legendären Half-Life-Erweiterungen geht.

Auf der einen Seite wäre da das Grüppchen WarpSync, die mit FUBAR Rohrzangen-Schwinger Adrian Shepard sozusagen in ein Bonus-Level stoßen möchten – besser gesagt: in ein weiteres Remake-Projekt zu Opposing Force. Auf der anderen Seite wäre da das HEC Collective, deren wahrlich famoses Fan-Remake zu Half-Life: Blue Shift ihr euch direkt auf die Festplatte schaufeln könnt. Vorausgesetzt, Black Mesa von Crowbar Collective parkt in eurer Steam-Bibliothek. Aber auch diese Gaming-Pretiose wurde zum Zeitpunkt dieser Meldung für den Steam Winter Sale ziemlich großzügig rabattiert.

Wir jedenfalls bleiben gespannt, ob uns die explosiven Bewegtbilder aus Operation: Black Mesa auch künftig beim Release wegblasen werden (wie Gordon damals den Nihilanth weggeblasen hat). Apropos Brechstangen-Boy Gordon: Auch Half-Life 2 Episode 3 bringen talentierte Fans jetzt zurück – sogar mit einem ganz neuen Gegnertyp.

Quellen: Mod DB / Tripmine Studios, YouTube / @tripmineteam, Steam / Tripmine Studios, Crowbar Collective