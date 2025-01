Half-Life wie nie zuvor: Darum ist diese kostenlose Satire-Mod ein echter “Fiebertraum”

Erinnert ihr euch noch, als die Corona-Pandemie flächendeckend gewütet, das Weltgeschehene gehörig durcheinandergewirbelt hat? Ja, wir denken auch lieber an schöne Sachen (beispielsweise an flauschige Kopfkrabben mit Rückenbehaarung). Aber Headcrab-Humor beiseite: Einer, der das pandemische Zeitalter satirisch wertvoll aufgearbeitet hat, ist Mod-Entwickler InspectorXyto. Herausgekommen dabei ist: „Half-Life: Austria – Ein Fiebertraum in VR“.

Richtig gelesen: Während die einen das Brotbacken für sich entdeckt, die anderen Toilettenpapier gehortet haben, hat sich dieser Modder in die virtuelle Realität von Half-Life: Alyx geflüchtet. Das Ergebnis ist eine kostenlose Fan-Mod, die Prädikate wie „durchgedreht“, „durchgeknallt“ oder „total gaga“ wahrlich verdient hat. Ohne Übertreibung: So österreichisch war City 17 noch nie.

Was bietet die Fan-Mod „Austria Corona Fiebertraum“ für Half-Life: Alyx?

Sofern das kostenpflichtige VR-Spiel Half-Life: Alyx noch nicht auf eurer Festplatte parkt, müsst ihr zuerst den Kauf des „äußerst positiv“ bewerteten Ego-Shooters über die Vertriebsplattform Steam abschließen – um danach HL: Austria Corona Fiebertraum kostenlos darüber zu stülpen. Nach erfolgreicher Installation werdet ihr mit einem City 17 mit einzigartigem Wiener Schmäh konfrontiert – und zwar ganz wortwörtlich. Denn die Combine-Soldaten sprechen ab sofort Wienerisch. Doch das ist nur eines der Zugeständnisse an österreichische Kulturgüter, geborgen aus der Corona-Ära.

Seht selbst im Bekanntmachungs-Trailer, wie Half-Life: Alyx bei Alice durch den Spiegel schlüpft … ähm, oder eher die österreichische Staatsbürgerschaft annimmt.

Ein anderes Beispiel für realweltliche Referenzen, sind die in Österreich anzutreffenden Lebensmittel aus Supermärkten, die ins Spiel verfrachtet wurden. Wundert euch also nicht, wenn ihr als Heldin Alyx Vance plötzlich mit Flaschen der österreichischen Biermarken Gösser oder Wieselburger hantiert. Doch auch abseits solcher alltäglichen Konsumgüter und regionalsprachlichen Eigenarten, hat der Mod-Entwickler ein schweres, kulturhistorisches Paket geschnürt. Darin enthalten sind – oder, anders gesagt, werdet ihr in dieser Österreich-Mod antreffen auf: die Ibiza-Affäre.

Der politische Skandal rund um Heinz-Christian Strache kam zwar vor dem globalen Gesundheitsnotstand von Covid-19 auf, doch für Gesprächsstoff sorgte der Vorfall bis hinein in die Pandemie. Anspielungen auf diese Person der Zeitgeschichte findet ihr in der Mod verbaut. Direkt mit Covid in Verbindung stand der Vorschlag des Politikers Herbert Kickl, das Entwurmungsmittel Ivermectin als Mittel gegen die Infektionskrankheit zu verwenden. Ivermectin kommt in der Behandlung von Nutztieren wie Rindern oder Pferden zum Einsatz. Auch diesen Vorfall hat InspectorXyto augenzwinkernd durch das VR-Spiel gejagt.

Politische Hintergründe zur Fan-Mod „Austria Corona Fiebertraum“

Wichtige Hintergrund-Infos: Kickl bekleidet heute eine führende Position in der rechtspopulistischen Partei FPÖ. Strache ist früherer FPÖ-Chef. Sowohl Kickl als auch Strache werden stark mit rechtsextremen Äußerungen in Verbindung gebracht. Immerhin: Wenn ein Modder wie InspectorXyto aus diesem demokratiegefährdenden Füllhorn schöpft, werden wenigstens die Lachmuskeln massiert. Dafür steht ein Nutzer-Kommentar wie „[…] es ist urkomisch – ich habe sehr gelacht“ auf Steam.

