Halloween-Chaos auf der PlayStation und Nintendo Switch – jetzt mit diesen gruseligen Events und Missionen

Halloween bringt frischen Wind in die Gaming-Welt. Zahlreiche Titel für die PlayStation, die Nintendo Switch, die Xbox Series X|S, aber auch den PC setzen jetzt wieder auf düstere Themen, spektakuläre Events und exklusive Rewards. Ob ihr euch durch untote Horden kämpft oder Gottheiten in eurem eigenen Fantasie-Königreich herausfordert – die diesjährige Grusel-Saison verspricht Spannung und Vielfalt.

Die Plattformen liefern ein breites Angebot an Abenteuern, die vom Horror-inspirierten Eskalationsmodus in HITMAN World of Assassination bis hin zu den untoten Missionen in Zombie Cure Lab reichen. Was euch bei den Highlights der Herbstsaison erwartet, erfahrt ihr hier.

HITMAN World of Assassination: In der Albtraum-Dimension unterwegs

Taucht ein in spannende Halloween-Events und gruselige Spiele für PlayStation und Nintendo Switch. Ob Missionen, Rätsel oder magische Welten – die perfekte Unterhaltung wartet auf euch. Credit: Mikiehl Design – stock.adobe.com

Ab dem 30. Oktober können PlayStation-, Nintendo Switch– und PC-Spieler*innen erneut The Mills Reverie entdecken – einen Eskalationsauftrag, der HITMAN World of Assassination ins Halloween-Universum eintauchen lässt. Als Jack O’Lantern, der zum Leben erweckt wurde, verfolgt ihr den träumenden Orson Mills in einer surrealen und albtraumhaften Mission. Zusätzlich stehen neue kosmetische Items für das Safehouse zur Verfügung, die die gespenstische Atmosphäre perfekt abrunden.

Ob Flamingo-Kostüm oder gruselige Clownsmaske – Agent 47 zeigt sich wie gewohnt flexibel in Sachen Halloween-Stil und lässt euch die Auswahl aus seinem unheimlichen Kostüm-Fundus. Nintendo Switch und PlayStation VR-Spieler*innen können dabei in immersive Welten eintauchen, die für die Halloween-Stimmung wie geschaffen sind.

Lesetipp: Das erwartet euch an Halloween bei GTA Online

Aerosofts kreative Beiträge: Fata Deum und Zombie Cure Lab

Publisher Aerosoft bringt gleich mehrere Optionen auf den Tisch, um die gruselige Jahreszeit zu feiern. Im Strategie-God-Game Fata Deum (PC) übernehmt ihr die Rolle einer Gottheit, deren Entscheidungen die sterbliche Welt sowohl hell und freudvoll als auch dunkel und bedrohlich prägen können. Flüche, Wunder und die Konfrontation mit rivalisierenden Gottheiten gestalten das Gameplay besonders abwechslungsreich.

Falls ihr lieber als Wissenschaftler*in den Zombies die Stirn bietet, bietet Zombie Cure Lab ebenfalls von Aerosoft eine spannende Alternative. Die Mission? Klare Kanten zeigen, ein hochmodernes Labor errichten, Zombies heilen und „Humbies“ – hybride Zombie-Mensch-Kreaturen – erschaffen. Die Mischung aus Basenbau, Forschung und Verteidigung gegen Zombie-Angriffe dürfte vor allem Fans des Genres begeistern. Erhältlich ist das Spiel für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5.

Das Beste aus Fantasy und Horror: Final Fantasy XIV und Mandragora

Für alle Fans japanischer Rollenspiele hat Square Enix bis zum 4. November die bewährten Allerschutzheiligen-Feierlichkeiten in Final Fantasy XIV Online aktiviert. Mit dem Event „Was soll der Zirkus!“ könnt ihr Kürbisse und Fledermäuse in Alt-Gridania erkunden, während die Truppe des Circus Continental für Unterhaltung sorgt. Auch PlayStation-Spieler*innen können wie immer nahtlos in die magische Welt von Eorzea eintauchen.

Mit einem deutlich düsteren Flair lockt Mandragora: Whispers of the Witch Tree Spielerinnen auf Nintendo Switch und anderen Plattformen. Als Inquisitorin einer der sechs Klassen kämpft ihr euch durch eine finstere Fantasy-Welt voller Monster, Magie und Geheimnisse. Die umfangreichen Anpassungen eures Charakters lassen euch das Abenteuer auf ganz persönliche Art erleben, während Halloween-Atmosphäre die Umgebungen durchzieht.

Zombie-Armee in der virtuellen Realität: Zombie Army VR

Wenn Untote auf PlayStation VR2 oder Oculus Rift zum Leben erwachen, dürft ihr euch auf eine immersive Erfahrung in Zombie Army VR vorbereiten. Die neue Horde-Map erweitert seit September die Spielmöglichkeiten und wirft euch in eine finstere Welt, in der Neonazis und Zombies gleichermaßen einer Eliteeinheit namens Totenjäger entgegenstehen.

Meistert den teils erschreckend realistischen Nahkampf und nutzt ein authentisches Arsenal taktisch kluger Waffen. Besonders eindrucksvoll gerät die VR-Version durch ihre Kill Cam, die Treffer mit Zeitlupen- und Röntgeneffekten spektakulär in Szene setzt. Das Angebot für alle Fright-Night-Fans unter euch entfaltet sich dabei plattformübergreifend auch auf PC und Meta-Headsets.

Gruselige Herausforderungen und Community-Events in Black Desert Online

Fans des MMORPG Black Desert Online und Black Desert Console können bis zum 6. November die Halloween-Events Angels and Daemons Descend sowie Trick or Treat erleben. Gleichzeitig könnt ihr euch bei Wettbewerben wie Cauldron of Creativity engagieren, in einer Gemeinschaft um die gruseligsten Dekorationen wetteifern oder Ingame-Belohnungen abstauben. Solche Events auf PC und Konsolen machen die bekannte Spielwelt noch lebendiger und bieten zusätzlich Gelegenheit, als Kreative*r zu glänzen.

Ob Halloween für euch Magie, Horror oder kreative Herausforderungen bedeutet – auf Plattformen wie PlayStation und Nintendo Switch bieten diesjährige Games eine eindrucksvolle Vielfalt. Macht euch bereit für Albträume, Abenteuer und gruselige Momente.

Quellen: Pressemitteilung

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.