Halo: Wird das nächste Game noch im Oktober angekündigt? – „Große Neuigkeiten in Sicht“

Erst kürzlich konnten die Fans der renommierten Shooter-Reihe Halo einen Überraschungsauftritt des Helden Master Chief in einem Trailer von Helldivers 2 feiern. Dass es aber schon bald zu mehr als einem Crossover mit einer anderen Science-Fiction-Ballerei kommen soll, wird schon in verschiedensten Tönen von den Dächern gepfiffen.

Dabei zeigten aus unterschiedlichen Richtungen die Pfeile – mitunter blinkend und in Neonfarben – in die Sphären eines neuen Halo-Releases. Eine waschechte Legende in diesem Feld fügt diesem lodernden Feuer jetzt auch noch ein Kännchen Öl hinzu.

Erst im letzten Jahr benannte sich Entwickler 343 Industries in Halo Studios um – ein klarer Fingerzeig, dass man in naher Zukunft etwas mit dem Microsoft-exklusiven Franchise vorhabe. Und auf dem vergangenen Summer Game Fest hatte Xbox-Chef Phil Spencer für 2026 kryptisch die „Rückkehr eines Klassikers“ angekündigt. Welches Event würde sich also für nähere Informationen besser eignen, als die Halo World Championships, die am 24. und 25. Oktober in Seattle stattfinden?

Bei diesen wird auch Steve Downes anwesend sein, seines Zeichens die unverkennbare Synchronstimme des Halo-Protagonisten Master Chief. Auf seinem Twitter-Kanal freut er sich, die Community dort treffen zu können und kündigt gleichzeitig an: „Große Neuigkeiten sind in Sicht!“ Was anderes könnte das in diesem Zusammenhang bedeuten, als ein neu und offiziell angekündigtes Halo-Spiel?

Fakt ist, dass mit Halo: Infinite der letzte Serieneintrag aus dem Jahr 2021 datiert – und dass die Halo World Championship im Oktober die letzte ist, in der ein Sieger oder einer Siegerin in diesem Spiel gekürt wird. Gemunkelt wird seit einiger Zeit auch über ein Remake von Halo: Combat Evolved.

Der Tweet von Downes ist also nur ein weiterer, mehr als deutlicher Hinweis darauf, dass der Science-Fiction-Shooter in seine nächste Phase geht. Sollte Ende des Monats tatsächlich Näheres darüber bekannt werden, erfahrt ihr es natürlich bei uns. Bis dahin könnt ihr euch an dem Crossover aus Halo und Helldivers 2 erfreuen.

Quellen: Twitter / @SteveDownes117, GamesRadar