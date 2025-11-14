Hamilton: Besondere Kooperation mit Call of Duty – das erwartet Fans ab heute

Hamilton, bekannt für seine präzise Uhrmacherkunst und ikonischen Filmauftritte, bringt die Khaki Field Automatic 38mm in das actiongeladene Universum von Call of Duty: Black Ops 7. Mit dieser Kooperation wird die Verbindung zwischen realer Handwerkskunst und virtuellem Storytelling weiter vertieft. Spieler*innen können nicht nur die Uhr innerhalb des Spiels erleben, sondern die limitierte Sonderedition auch als physisches Sammlerstück erwerben.

Die limitierte Ausgabe ist Teil einer exklusiven Serie von lediglich 5.000 Exemplaren und ist weltweit ab dem 14. November für 925 Euro erhältlich. Durch die Zusammenarbeit mit Entwicklerstudios verschwimmen bei Hamilton zunehmend die Grenzen zwischen physischem Design und digitalen Erlebnissen.

Hamilton und Call of Duty Black Ops 7: Uhren treffen auf taktische Präzision

In Call of Duty: Black Ops 7 wird die Hamilton Khaki Field Automatic das Handgelenk von Axel Vermaak zieren, einem der zentralen Charaktere. Mit ihrem robusten Edelstahlgehäuse, einem NATO-Armband in Khakigrün und dem Automatikwerk H-10 mit 80 Stunden Gangreserve ist sie perfekt auf das taktische und temporeiche Gameplay abgestimmt.

Die limitierte Edition ist zusätzlich mit dem Black Ops 7-Emblem im Gehäuseboden verziert und kommt in einer exklusiven Verpackung. So verbindet Hamilton nicht nur Design mit Funktionalität, sondern setzt auch auf den Sammlerwert.

Lesetipp: Call of Duty: Black Ops 7 wird von Fans bereits sehnlichst erwartet

Kreatives Worldbuilding mit Hamilton als Partner

Hamilton bringt mit seiner neuen Zusammenarbeit nicht nur Uhren ins Spiel, sondern auch realistische Details und eine tiefere Verbindung zur Story. Ob in Filmen wie Tenet und Interstellar oder jetzt im Gaming, die Marke unterstreicht immer wieder ihre Rolle als Storytelling-Partner. Besonders bei Call of Duty wird Zeit zu einem strategischen Element – und Hamilton liefert hierfür das passende Zeitmesser.

Bereits bei vorherigen Gaming-Kollaborationen wie Far Cry 6 und Death Stranding 2 bewies Hamilton, dass exzellente Uhrmacherkunst sich auch in virtuellen Welten behauptet. Das Unternehmen schafft so immersive Erlebnisse, bei denen handwerkliche Präzision und spannende Geschichten nahtlos ineinander verschmelzen.

Sondereditionen und Sammlerinteresse

Die neue Khaki Field Automatic 38mm Call of Duty Special Edition gesellt sich zu den bisherigen exklusiven Uhren von Hamilton, die speziell für Videospiele entwickelt wurden. Wie bei der Khaki Field Titanium Automatic aus Far Cry 6 oder der Boulton Death Stranding 2 Limited Edition, kombiniert die Marke präzise Technik mit Sammlerinteresse.

Die aktuelle Limitierung von 5.000 Stück unterstreicht diesen Ansatz erneut. Spieler*innen haben die Möglichkeit, ein Stück des Spiels nicht nur virtuell zu erleben, sondern als greifbares Artefakt zu besitzen. Die Hamilton Khaki Field Auto Call of Duty Special Edition ist ab dem 14. November zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 925 Euro inklusive 19 Prozent Mehrwertsteuer bei ausgesuchten Händlern sowie im Onlineshop von Hamilton erhältlich.

Quellen: Pressemitteilung Hamilton, Hamilton

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.