Fallout 4: Fan stolpert jetzt über komisches Ding – wie aus Star Wars Outlaws

Fallout 4 ist nicht nur riesig groß, sondern auch zum Platzen gefüllt mit Fundstücken, die Spieler*innen in allen Ecken und Enden des postapokalyptischen Commonwealths aufstöbern können. Jetzt entdeckt ein Spieler einen Gegenstand, der an ein ganz anderes Science-Fiction-Epos aus einer weit, weit entfernten Galaxis erinnert.

Fans von Krieg der Sterne erinnern sich: Im Star-Wars-Film „Das Imperium schlägt zurück“ wird der schlitzohrige Han Solo in Karbonit eingefroren, um zu Riesenschnecke und Unterwelt-Boss Jabba der Hutte transportiert zu werden – Verwechslungen mit Pizza the Hutt ausgeschlossen. Das Bewegtbild des schockgefrorenen Harrison Fords ist in die Filmgeschichte eingegangen. Nun hat ein*e Spieler*in Fallout 4 dieselbe Ikonografie direkt unter den eigenen Füßen gefunden.

Was sucht Han Solo in Fallout 4?

Während die einen Vault-Bewohner*innen entdecken, dass der Gegnertyp Maulwurfsratte in Fallout 4 gleich über zwei furchterregende Zahnreihen verfügt, klären andere darüber auf, was der Knabe mit dem extravaganten Kopfschmuck in Bethesdas Rollenspielen zu suchen hat. Kurz gesagt: Fallout 4 steckt auch jetzt, fast zehn Jahre nach seiner Veröffentlichung, noch voller Geheimnisse.

Auf Reddit hat der Nutzer mit dem ulkigen Namen Sensitive_Underwear jetzt ein gerade mal 45-minütiges Video veröffentlicht; der Titel dazu lautet verkürzt: „Ich habe das auf Fizztop Mountain […] gefunden. Ich spiele schon seit Jahren, habe diesen Gegenstand noch nie gesehen.“ Das, was der Spieler im Video findet, sieht tatsächlich wie jene auf Spielzeuggröße geschrumpfte Platte aus, in der einst Han Solo eingeschlossen wurde.

Gefunden hat Sensitive_Underwear den Gegenstand übrigens innerhalb der Erweiterung Nuka World – genauer: In einer Basis der Jünger (im Original: Disciples), geografisch gelegen am Fizztop Mountain. Übrigens: Für gewöhnlich startet die Erweiterung Nuka World, sobald ihr Level 30 erreicht habt. Dabei beginnt das kurze Video erstmal ereignislos. Der Spieler spaziert an einer ausgebrannten Feuerstelle vorbei, passiert ein auf dem Boden liegendes Alien-Spielzeug – und entdeckt nebenher einen rechteckigen Gegenstand, der frappierende Ähnlichkeit mit der Karbonit-Platte aus Star Wars aufweist.

Das Zielfernrohr einer Waffe nutzt der Spieler als nächstes, um näher an das Objekt zu zoomen und – Ta-da! – ein versteinerter Mini Han Solo? Nicht ganz. Anscheinend sieht der hart gewordene Kamerad wie der Charakter Deacon aus, ein Mitglied der Railroad-Fraktion. Oder die Entwickler*innen haben zumindest dasselbe Charakter-Modell verwendet. So oder so, ein kurioses Fundstück.

Apropos Glücksfund: Ein anderer Spieler von Fallout 4 hat erst vor wenigen Tagen eine Flaschenpost im Küstenstrand gefunden, die zu einer regelrechten Schnitzeljagd mitsamt wertvollen Gegenständen einlädt.

