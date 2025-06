Das Steam Deck jetzt kostenlos einsacken – wenn ihr diese Frage beantwortet

Um das vielleicht schönste Hobby der Welt vom heimischen Monitor in die weite Welt hinauszutragen, ist man als Spieler*in längst nicht mehr nur auf Nintendos Game Boy angewiesen. Egal, ob Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go oder MSI Claw, der Kosmos der tragbaren Gaming-Computer ist vielfältig. Einen der beliebtesten darunter, nämlich das Steam Deck, könnt ihr jetzt mit etwas Glück kostenlos abstauben.

Um den Start der GeForce NOW App für das Steam Deck zu feiern, verlost der Grafikkartenhersteller zweimal den Gaming Handheld aus dem Hause Valve. Wollt ihr teilnehmen, könnt ihr das unkompliziert tun.

Gewinnchance von Nvidia: Das wird verlost

Ihr habt also die Chance, eines von zwei Steam Deck OLED 512 GB zu ergattern. Zum Vergleich: Gegenüber des Vorgängers mit LCD-Bildschirm, soll die OLED-Technologie durch sattere Farben oder höhere Kontraste überzeugen. Die Angabe der 512 Gigabyte beziehen sich natürlich auf die verbaute 512 GB NVMe SSD, einen besonders schnellen Datenspeicher.

Die Bekanntmachung zur Verlosung auf Twitter:

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Lieferumfang der beiden Gewinne ist aber nicht nur das Handheld enthalten, sondern auch eines von zwei Steam Deck Docks – also spezielle Docking-Stationen für den handlichen Computer, mit dem ihr das Gerät beispielsweise an euren Bildschirm oder Fernseher anschließt.

So könnt ihr ein Steam Deck gewinnen

Doch wie mischt ihr nun faktisch mit? Nun, die Teilnahme funktioniert über die Sozialen Netzwerke von Twitter, Facebook, Instagram oder Threads. Im Falle von Twitter setzt ihr diese drei Schritte um: Folgt dem offiziellen Twitter-Account @NVIDIAGFN. Antwortet auf das Twitter-Posting, in dem ihr den Hashtag #GFNOnSteamDeck verbaut. Beantwortet in eurem Posting die Frage, welches Spiel ihr zuerst auf der Cloud spielen würdet. Diese „Cloud“ bezieht sich wiederum auf GeForce NOW – eben jenen Cloud Gaming-Service, welcher mit der Aktion beworben wird.

Unter den, zum Zeitpunkt dieser Meldung (30.05.), fast 1.500 Antworten, tummeln sich die unterschiedlichsten Spiele, mit denen die potenziellen Gewinner*innen loslegen würden. Von solchen First-Person Shootern wie Warhammer 40,000: Boltgun, oder Call of Duty: Black Ops 3, bis hin zum aktuellen Rollenspielhit Clair Obscur: Expedition 33, wird alles genannt.

Passenderweise könnt ihr dann übrigens nicht nur zwei Mal ein Steam Deck-Paket gewinnen – auch die Gewinnchance von fünf Ultimate-Mitgliedschaften für GeForce NOW werden in Aussicht gestellt.

Lesetipp: Clair Obscur: Expedition 33 im Test – Dieses Spiel hat mich für immer verändert

Übrigens: Zu den Details der Verlosung informiert ihr euch ausführlich in den Teilnahmebedingungen. Mitmachen können selbstverständlich auch deutsche Staatsbürger*innen. Die Teilnahme ist ab sofort und bis zum 13. Juni, um 8:29 Uhr deutscher Zeit möglich. Falls ihr euch zu den Gewinner*innen zählen solltet, beachtet auch: Dass vor einiger Zeit ein Steam Deck-Update noch mehr Power versprach.

Quellen: Twitter /@NVIDIAGFN, Nvidia