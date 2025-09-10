Harry Potter: Absolute Star-Besetzung für neue Umsetzung enthüllt – „großartige Auswahl!“

Als wären wir wieder in den 2000ern, ist Harry Potter derzeit überall: Das popkulturelle Phänomen rund um den titelgebenden Junge mit Narbe ist wieder oder immer noch in aller Munde.

Während Avalanche Software gerade an einem zweiten Teil zu Hogwarts Legacy werkelt, dürfen sich Potterheads zusätzlich auf die neue Serie und Hörbuch-Adaption freuen, um erneut in die Wizarding World abzutauchen. Für letztere hat man nun eine ganze Reihe neuer Sprecher*innen enthüllt, unter denen sich einige Hollywood-Schauspieler*innen der Spitzenklasse befinden.

Harry Potter: Diese Stars hört ihr im Hörbuch

Marktführer Audible will die Kindheit vieler Harry Potter-Fans erneut aufleben lassen und holt deshalb die Hörbuch-Adaption von den Toten zurück. Natürlich nicht mit der gleichen Besetzung von damals, das wäre ja ziemlich sinnlos. Stattdessen verleihen neue Stars den Charakteren in und um Hogwarts herum ihre Stimmen, und einige davon hat man nun in einer Pressemitteilung enthüllt. Hier die gesamte Liste:

Kit Harington als Professor Lockhart

als Professor Lockhart Keira Knightley als Professor Umbridge

als Professor Umbridge Iwan Rheon als Professor Lupin

als Professor Lupin Ruth Wilson als Bellatrix Lestrange

als Bellatrix Lestrange Ambika Mod als Nymphadora Tonks

als Nymphadora Tonks Leo Woodall als Bill Weasley

als Bill Weasley Simon Pegg als Arthur Weasley

als Arthur Weasley James McAvoy als Mad-Eye Moody

als Mad-Eye Moody Gemma Whelan als Professor Sprout

als Professor Sprout Matt Berry als Sir Cadogan

Wer auch nur gelegentlich das Medium Film und Fernsehen genießt, wird sicherlich schon einige davon gehört haben. Besonders Kit Harrington (Game of Thrones), Keira Knightley (Fluch der Karibik, Pride and Prejudice) sowie James McAvoy (X-Men, Split) dürften den meisten ein Begriff sein. Unabhängig davon, wie gelungen die Umsetzung am Ende ist, hat Audible hier eine ganz schön prominente Besetzung aufgefahren, die auch bei Fans gut anzukommen scheint.

„Großartige Auswahl!“, liest man beispielsweise von Twitter-Nutzer alextrev83 unter der Ankündigung. Schon zuvor waren Potterheads mehr als nur angetan vom ersten Teaser zur neuen Harry Potter-Hörbuch-Umsetzung, im Rahmen dessen man unter anderem verkündete, dass Hermine von der gleichen Schauspielerin gesprochen wird, die sie auch in der kommenden Serie verkörpert.

