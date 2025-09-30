Harry Potter: Erster Blick auf den nächsten Fan-Favoriten – inklusive peinlichem Fehler

Spannende Zeiten für Fans von Harry Potter: Ab November wird auf Audible eine Hörspiel-Reihe mit namhaftem Cast veröffentlicht und für die HBO-Serie, die 2027 kommen werden soll, werden dieser Tage immer mehr Details bekannt.

Diese bestanden im Allgemeinen daraus, dass die beliebten Charaktere der Buchreihe neue Gesichter – teils von vielversprechenden Kinderstars, teils von weltbekannten Schauspieler*innen – bekamen. Nun gibt es erste Bilder von einem ganz besonderen Fan-Favoriten, der allen Potterheads ein warmes und heimeliges Gefühl bescheren sollte.

Harry Potter-Serie: So sieht der neue Hogwarts Express aus

Alle haben so ihre Favoriten unter den Charakteren der Harry-Potter-Universums – heldenhafter Zauberer, verschlagener Antagonist, die unscheinbaren Sidekicks aus der zweiten Reihe. Doch wirklich jeder dürfte ihn lieben: den Hogwarts Express. Pünktlich zu Beginn eines jeden Schuljahres am 1. September bringt er die Schüler*innen von Gleis 9 ¾ am Bahnhof King’s Cross in London bis nach Hogsmeade am Fuße des geheimnisvollen Schlosses Hogwarts.

Seht hier die ersten Bilder vom neuen Hogwarts-Express:

Auf dem Twitter-Kanal von Wizarding World Direct sind die ersten Bilder der Dampflok zu sehen, die die „Rolle“ als Hogwarts Express in der neuen Serie einnehmen wird. Dabei wurde sie zu etwa zwei Dritteln in dem ikonischen Scharlachrot lackiert, mit dem der Zug für gewöhnlich in Verbindung gebracht wird. Ursprünglich war das Modell mit der Bezeichnung Wightwick Hall BR (WR) 4-6-0 5MT 6989 nämlich eigentlich dunkelgrün gewesen, wie ein entsprechender Instagram-Post zeigt.

Kurios dabei ist: Auf den Bildern wie auch dem Video steht die Nummer an der Vorderseite der Lok auf dem Kopf, was nicht sofort auffällt, da auch 6869 Sinn ergibt. An der Seite der Führerkabine sieht man die Nummer jedoch korrekt: 6989. Hoffentlich merkt das Team diesen Fauxpas, bevor der Dreh mit der Lokomotive beginnt.

Wenn ihr euch darüber hinaus noch einmal einen Überblick verschaffen wollt, wer die neuen Stars in der Harry Potter-Serie von HBO sind und woher ihr sie eventuell schon kennen könntet, legen wir euch diese Übersicht ans Herz.

