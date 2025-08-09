Harry Potter: Erster Teaser zum neuen Remake begeistert Fans – „Hab Gänsehaut bekommen“

Der Hype um Harry Potter kennt auch 28 Jahre nach der Veröffentlichung des ersten Buches kein Ende. Ist ja auch kein Wunder, denn die Geschichte rund um den unfreiwillig berühmt gewordenen Zauberlehrling ist zeitlos – und wird stets am Leben erhalten.

Sei es etwa mit der neuen TV-Serie, die derzeit im Auftrag von HBO entsteht und voraussichtlich 2027 mit der ersten Staffel an den Start geht. Oder mit dem anderen Remake, welches gerade frisch von Audible angekündigt wurde: ein Hörspiel zu den Harry Potter-Büchern, bei denen das Amazon-Unternehmen mit Stars klotzt, statt nur kleckert.

Harry Potter kehrt zurück – mit einem beeindruckenden Cast

Wer die Harry Potter-Romane aus der Feder von J.K. Rowling nie gelesen hat, der hat sie eventuell gehört – vertont von Rufus Beck im Deutschen und Stephen Fry im Englischen. Unter Fans genießen die Hörbücher Kultstatus, aber nach all dieser Zeit haben sich Audible und Pottermore Publishing zusammengefunden, um den Genuss auf den Ohren ein kräftiges Upgrade zu verpassen.

Zukünftig gibt es alle sieben Romane von Harry Potter auch als richtiges Hörspiel, sprich mit mehreren Stimmen und jeder Menge Produktionsaufwand. Über 200 Schauspieler*innen hat das Tochterunternehmen von Amazon an den Start geholt. Darunter einige wirklich bekannte Namen:

Hugh Laurie (Dr. House) spricht Albus Dumbledore

(Dr. House) spricht Albus Dumbledore Michelle Gomez (Doctor Who) spricht Minerva McGonagall

(Doctor Who) spricht Minerva McGonagall Riz Ahmed (Rogue One) spricht Severus Snape

(Rogue One) spricht Severus Snape Matthew Macfadyen (Succession) spricht Lord Voldemort

(Succession) spricht Lord Voldemort Cush Jumbo OBE (The Good Fight) ist die Erzählerin

Lesetipp: Dieser Cast zur Harry Potter-Serie sorgt für Aufsehen

Spannend sind vor allem die Sprecher*innen des goldenen Trios, denn dort taucht ein Name auf, den ihr in den letzten Wochen gewiss schon einmal gehört habt: Arabella Stanton. Die junge Britin spielt Hermine Granger in der HBO-Serie und spricht sie nun auch im Hörspiel – zumindest für die ersten drei Bücher.

Frankie Treadaway , Max Lester und Arabella Stanton als Harry Potter, Ron Weasley und Hermine Granger in den Büchern 1 bis 3

, und als Harry Potter, Ron Weasley und Hermine Granger in den Büchern 1 bis 3 Jaxon Knopf, Rhys Mulligan und Nina Barker-Francis ebenfalls als Harry, Ron und Hermine für die Bücher 4 bis 7

Grund für die Zweiteilung ist, dass die drei Protagonist*innen in den späteren Büchern älter sind und deshalb passende Stimmen benötigen.

Fans sind vollauf begeistert

Auf Instagram gibt es bereits einen ersten Vorgeschmack auf das, was uns im Hörspiel erwartet. Selbst besagte Arabella Stanton gibt bereits ihre Interpretation von Hermine zum besten, wodurch wir sie zum ersten Mal in ihrer neuen Rolle wahrnehmen – und sie bestätigt abermals, dass sie eine aller Voraussicht nach fantastische Wahl ist.

„Wenn man so perfekt für eine Rolle ist, dass man zweimal dafür gecastet wird. Arabella Stanton ist genau diese Art von Mädchen!!! Ich kann es kaum erwarten, ihr zuzuhören UND zuzusehen, wie sie Hermine zum Leben erweckt“, schreibt in den Kommentaren chaptersofkennie und bringt damit unsere Gedanken auf den Punkt.

Hier könnt ihr den Teaser hören:

Doch auch der Rest der Hörprobe weiß zu begeistern. Auf Reddit heißt es von mahi-amy, dass er oder sie „Gänsehaut bekommen“ habe. Alleine die bereits bestätigten Namen lassen auf etwas wirklich Großes hoffen, was das bisherige Hörbuch nicht ersetzt, sondern lediglich ergänzt.

Wann folgt die Veröffentlichung?

Allzu lange muss auf den Release der sogenannten Harry Potter: The Full-Cast Audio Editions nicht mehr gewartet werden. Die Hochglanz-Produktion, die zusätzlich mit Dolby Atmos-Sounddesign glänzen möchte, erscheint Stück für Stück – ein Buch nach dem anderen. Der Zeitplan sieht wie folgt aus:

Harry Potter and The Philosopher’s Stone – 4. November 2025

– 4. November 2025 Harry Potter and The Chamber of Secrets – 16. Dezember 2025

– 16. Dezember 2025 Harry Potter and the Prisoner of Azkaban – 13. Januar 2026

– 13. Januar 2026 Harry Potter and The Goblet of Fire – 10. Februar 2026

– 10. Februar 2026 Harry Potter and The Order of The Phoenix – 10. März 2026

– 10. März 2026 Harry Potter and The Half-Blood Prince – 14. April 2026

– 14. April 2026 Harry Potter and The Deathly Hallows – 12. Mai 2026

Einziger Wermutstropfen, den ihr eventuell schon anhand der Titel erkennt: Vorerst gibt es das Projekt nur für die englische Fassung. Ob jemals eine deutsche Version nachgereicht wird, bleibt abzuwarten – womöglich knüpfen Audible und Pottermore Publishing dies an den Erfolg.

Immerhin lässt sich mit dem neuen Hörspiel eventuell die Wartezeit auf die HBO-Serie überbrücken. Diesbezüglich wissen wir seit Kurzem, dass die filmische Neuauflage von Harry Potter 2027 an den Start gehen soll.

