Harry Potter: Diesen riesigen Fan-Wunsch erfüllt die Serie definitiv nicht – „ein großer Verlust“

Die Dreharbeiten zur neuen Harry Potter-Serie von HBO sind im vollen Gang und viele Rollen längst besetzt. Doch um eine ganz Gewichtige machen die Verantwortlichen weiterhin ein großes Geheimnis: Wer wird zum dunkelsten Zauberer aller Zeiten?

In den Filmen ist bekanntermaßen Ralph Fiennes (Schindlers Liste, 28 Years Later) Lord Voldemort gewesen. Für die kommende Serie steht jedoch noch ein großes Fragezeichen hinter der Frage, welcher Schauspieler sich den Mantel des Antagonisten überstreift. Nun gibt es eine für viele Fans traurige Entwicklung, denn ein Wunschcasting erfüllt sich definitiv nicht.

Harry Potter-Serie: Oscar-Schauspieler wird nicht zu Voldemort

Unter Fans wurde oft vor allem ein Name geäußert, der zu Lord Voldemort in der Harry Potter-Serie hätte werden sollen: Cillian Murphy. Der für seine Rolle als Oppenheimer mit einem Oscar ausgezeichnete Schauspieler ist in den Augen etlicher Zuschauenden eine perfekte Besetzung, die aber leider nicht Realität wird.

In einem Interview in der Sendung Happy Sad Confused mit Moderator Josh Horowitz bestätigt Murphy, dass er von den Wünschen wisse. Aber er würde sich derzeit nicht in Gesprächen befinden, zum Dunklen Lord in der Harry Potter-Serie zu werden – drückt zudem seine Bewunderung für seinen Schauspielkollegen Fiennes aus.

„Nein, meine Kinder zeigen es [die Fanwünsche] mir ab und an, aber nein, ich weiß nichts darüber. Ich meine, es ist auch wirklich schwer, Ralph Fiennes zu folgen. Der Mann ist eine absolute Schauspiellegende. Also viel Glück für denjenigen, der in seine Fußstapfen treten wird“, so der Ire. Bei den Fans trifft die Absage auf Enttäuschung. „Das ist meiner Meinung nach ein großer Verlust. Er wäre perfekt“, schreibt APerfectCircle- auf Reddit.

Wer wird jetzt zu Voldemort?

Cillian Murphy ist übrigens nicht der erste bekannte Name, der für die Harry Potter-Serie seine Absage bekanntgibt. Zuvor hat auch schon Game of Thrones- und Doctor Who-Schauspieler Matt Smith zu Wort gegeben, dass er, wie Murphy, nicht auf Fiennes folgen möchte. Offenbar hat wohl keiner so ganz großes Interesse daran, mehrere Jahre lang zu einem fiesen Zauberer zu werden.

HBO und Warner Bros. halten derweil dicht, aber wahrscheinlich erfahren wir noch im Laufe des Jahres, wer zukünftig Horkruxe erzeugt und Angst vor Albus Dumbledore hat. Immerhin befindet sich die erste Staffel zur Harry Potter-Serie bereits in der Produktion. Derweil wissen wir bei einer anderen Neuauflage, wer zum neuen Voldemort wird.

