Harry Potter: Leak enthüllt spektakuläres Gaming-Crossover – „Ich glaube das nicht“

Ob Star Wars, das Marvel Cinematic Universe oder seit kurzem die berühmteste TV-Familie der Welt: Für Fortnite konnte Epic Games schon einige namhafte Deals an Land ziehen. In naher (oder ferner) Zukunft könnte noch ein weiterer ganz dicker Fisch mit dabei sein.

In dem besagten Franchise geht es um ganz viel Magie, um besondere Tierwesen und einen Typen, dessen Nase der einer Schlange gleicht. Richtig: Laut einem jüngsten Leak soll das Universum von Harry Potter in den Battle Royale-Shooter Einzug halten.

Fortnite trifft Harry Potter – Geldregen sichergestellt

Gerade erst sind die Simpsons in Fortnite gelandet, da wissen Spieler*innen des Battle Royale: Die nächste Partnerschaft lässt garantiert nicht lange auf sich warten. Mal sind es einzelne Künstler*innen, wie etwa Bruno Mars oder Billie Eilish, ein andermal gleich riesige Franchises, die vor allem mit Skins, teilweise aber auch mit spielerischen Änderungen verewigt werden.

Demnächst soll sich Harry Potter dazugesellen. Das legt ein aktuelles Gerücht nahe, das vom oft gut informierten Discord-Server FortniteLeaks stammt. Demnach soll in Chapter 7 von Fortnite, welches voraussichtlich im Dezember 2025 startet und sich über das ganze kommende Jahr streckt, die Wizarding World von Autorin J.K. Rowling erstmals mit dabei sein.

Unklar ist laut dem Leak, ob Harry Potter Teil des Fortnite Battle Pass wird oder lediglich als Outfits im Store auftauchen. In der Nachricht, die ihr auf Reddit in kompletter Länge nachlesen könnt, bezeichnet der oder die Leaker*in die geplante Kooperation zudem als „entmutigend“. Grund für die Aussage ist, dass J.K. Rowling schon seit Jahren mit transphoben Äußerungen auffällt und auch Projekte, die sich eindeutig als Anti-LGBTQ positionieren, öffentlich unterstützt.

Fans sind gespalten

Angesichts einer kontroversen Figur wie die Autorin, die weiterhin an sämtlichen Harry Potter-Umsetzungen Geld verdient, ist es wenig überraschend, dass die Meinung unter den Fortnite-Fans in verschiedenen Lagern zu verorten ist. Einige, wie auch der oder die Leaker*in selbst, sehen die Zusammenarbeit kritisch.

„Epic Games hat sich eine Zeit lang ziemlich lautstark für LGBTQ+-Themen eingesetzt, auch für kleine Dinge, was ich immer sehr geschätzt habe. Seit Disney mitmischt, haben sie sich langsam davon distanziert, was sehr enttäuschend ist“, schreibt zum Beispiel Gawarhen2 auf Reddit. Andere wiederum sehen das Ganze nüchtern: Am Ende würde es Epic Games bei Fortnite nur um das Geld gehen – und mit einer Marke wie Harry Potter sei das nahezu garantiert.

Ein paar wenige glauben auch gar nicht erst an eine solche Kollaboration, betrachten vor allem den Zeitpunkt kritisch. „Ich glaube das nicht. Die neue Serie kommt erst 2027 heraus, zu spät für Kapitel 7, und sie werden nicht die alten Schauspieler einsetzen“, so Hyperbolicalpaca.

Epic Games hat sich, wie so oft in der Vergangenheit, nicht zu den Gerüchten rund um Fortnite geäußert. Es heißt es also: Tee trinken und abwarten. Demnächst startet für Harry Potter erst einmal ein neues Hörspiel mit großen Namen in den Haupt- und Nebenrollen.

