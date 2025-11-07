Harry Potter: Neuer Release ist ein großartiger Fan-Traum – „magisches Erlebnis“

Die neue Serie zu Harry Potter, welche aktuell bei HBO entsteht, lässt noch einige Zeit auf sich warten. Dennoch können Fans jetzt ein weiteres Mal tief und vor allem auf frische Art und Weise in die sogenannte Wizarding World eintauchen.

Nach wochenlanger Ankündigung steht nämlich ab sofort das erste, komplett neu aufgenommene Hörspiel zur Buchreihe zum Anhören parat. Vertont ist der Auftakt der Geschichte, sprich Harry Potter und der Stein der Weisen. Die Umsetzung, die mit etlichen populären Stimmen besetzt ist, weiß die Fans umgehend zu begeistern. Gar von einem „magischen Erlebnis“ ist die Rede.

Harry Potter: Der Auftakt zum vielleicht teuersten Hörspiel der Welt

Schon bei der Ankündigung des neuen Hörspiels sorgte Amazon für Aufsehen: Über 200 Schauspieler*innen hat das Unternehmen in die Tonkabine geholt, um die Harry Potter-Romane neu einzusprechen. Darunter zahlreiche bekannte Namen wie etwa Hugh Laurie (Dr. House), Riz Ahmed (Rogue One) oder James McAvoy (X-Men), die fortan Charakteren wie Albus Dumbledore, Severus Snape oder Mad-Eye Moody ihre Stimme leihen.

Mit Harry Potter und der Stein der Weisen ist nun die erste Ausgabe des Hörspiels erschienen. Kostenpunkt? 24,95 Euro oder alternativ über ein Audible-Abo. Dafür bekommt ihr laut Produktseite 🛒 immerhin eine Spielzeit von 8 Stunden und 41 Minuten geboten, was gar nicht mal so wenig ist. Zudem nicht einfach nur das Buch vorgelesen wird.

Lesetipp: Für das Hörspiel kehrt sogar eine Schauspiellegende zurück

Anders als in einem Hörbuch setzen Amazon und Audible bei dem Hörspiel darauf, auch viele Umgebungsgeräusche, wie etwa das Flattern des Schnatzes in einem Quidditch-Match, sowie Hintergrundmusik einzupflegen. Darüber hinaus wird, ein entsprechendes Endgerät vorausgesetzt, Dolby Atmos unterstützt, um euch noch immersiver in die Welt von Harry Potter eintauchen zu lassen.

Fans sind begeistert – es gibt aber auch Kritik

Große Namen und vollmundige Ankündigungen sind das eine, doch wie klingt das Endprodukt am Ende wirklich? Gemäß der ersten Rezensionen hält die Umsetzung das, was Amazon versprochen hat. „Ich habe gerade das erste Kapitel beendet und bin schon jetzt total begeistert. Die Geräusche und die Musik untermalen die Geschichte wirklich toll“, schreibt beispielsweise InfinteAbyss auf Reddit.

Damit ist er oder sie ganz und gar nicht allein. „Ich habe mir bisher die ersten drei Kapitel angehört und bin begeistert. Es ist ein magisches Erlebnis“, „Ich glaube, ich war seit meinem Besuch in der Harry Potter World im Universal Studios nicht mehr so sehr in diese Geschichte vertieft“, „so wunderbar atmosphärisch und die Besetzung ist ausgezeichnet“ sind weitere Kommentare voll des Lobs für das Hörspiel von Harry Potter und der Stein der Weisen.

Eine Hörprobe findet ihr hier auf Soundcloud:

Eine Hörprobe findet ihr hier auf Soundcloud:

Ein wenig Kritik gibt es aber trotzdem: Manche Hintergrundgeräusche oder der Soundtrack sollen an manchen Stellen etwas zu laut sein und dadurch von den überwiegend guten Stimmen ablenken. Außerdem wird dazu geraten, in der Audible-App die Download-Qualität auf „hoch“ zu stellen, um das bestmögliche Erlebnis zu erhalten.

Für deutsche Nutzer*innen wichtig zu wissen: Das Hörspiel gibt es ausschließlich auf Englisch, eine Übersetzung ist bisher nicht geplant. Falls ihr trotzdem Blut geleckt habt, könnt ihr euch bereits freuen, denn ab jetzt folgt jeden Monat ein weiterer Buchteil als Hörspiel. Derweil sorgt die geplante Harry Potter-Serie für Unmut bei Fans.

Quelle: Amazon, Reddit / @InfinteAbyss, @hospitable_peppers, Soundcloud / Audible