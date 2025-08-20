Harry Potter: Neues Casting ist perfekt und haut Fans von den Socken – „Ich liebe sie“

Die Dreharbeiten zur Harry Potter-Serie von Warner Bros. und HBO laufen auf Hochtouren und das Casting wächst rasant. Nun haben beide Unternehmen verraten, wer in die Rolle der Weasley-Kinder schlüpft. Zumindest die, die wir bereits in Staffel 1 zu Gesicht bekommen.

Gemeinhin bekannt ist, dass Arthur und Molly Weasley ordentlich Nachwuchs in die Welt gesetzt haben. Neben Ron Weasley gibt es noch sechs weitere Kinder, von denen wir zu Beginn insgesamt vier kennenlernen. Lediglich Charlie und Bill tauchen erst später auf, spielen deshalb derzeit auch noch keine Rolle. Für den Rest gibt jetzt aber vollständige Namen und Gesichter.

Harry Potter-Serie: Das sind die Weasley-Kinder

Bei Ron wissen wir ja schon länger, dass Newcomer Alastair Stout in dessen Rolle innerhalb der Harry Potter-Serie schlüpft. Passend zur Buchvorlage trägt dieser bereits rote Haare und das setzt sich beim restlichen Casting fort. Fred und George, Rons ältere Brüder, werden von dem echten Zwillingsbrüderpaar Tristan und Gabriel Harland gespielt – natürlich mit passender Schopffarbe.

Percy Weasley, ebenfalls älter als Ron und ein echter Regelfanatiker, wird derweil von Ruari Spooner übernommen. Ebenfalls hier markant? Die roten Haare. Fehlt noch ein Kind, die einzige Tochter von Arthur und Molly: Ginny. Zwar werden wir sie gemäß dem Buch nur kurz in der ersten Staffel zu Gesicht bekommen, aber das Gesicht von Gracie Cochrane sollten wir uns dennoch schon einmal einprägen.

Lesetipp: Auch ein weiteres Harry Potter-Remake weiß schon vor Release zu begeistern

Damit ist der Fuchsbau langsam vollständig, wobei immer noch nicht bekannt ist, wer Arthur Weasley in der Harry Potter-Serie schauspielert. Bei Molly steht hingegen schon länger fest, dass Katherine Parkinson einspringt, die einige von euch vielleicht aus der Serie The IT Crowd kennen. Billy und Charlie dürften hingegen erst für spätere Staffeln relevant werden, womit HBO noch etwas Zeit für das Casting bleibt.

Fans sind baff beim guten Casting

Was Fans besonders an der Bekanntgabe der neuen Schauspieler*innen freut: HBO bleibt sich treu und setzt für die Harry Potter-Serie stärker auf die Buchvorlage, als es die Filme damals getan haben. Schon beim goldenen Trio hat das Unternehmen ein zumindest optisch gutes Auge bewiesen, wobei vor allem die neue Hermine direkt vielen Potterheads sehr gut gefallen hat.

Hier seht ihr die neuen Weasley-Schauspieler*innen in einem Foto:

Bei den Weasleys zeigt sich ein sehr ähnliches Stimmungsbild. Von „sie sind so niedlich!!!!“ bis zu „ich liebe sie“ sind zahlreiche Kommentare voller positiver Natur. Das gilt vor allem für die Zwillinge, aber insbesondere für Ginny. Auf Reddit beschreibt sie Nutzer*in Fickle_Baker1393 bereits als perfekt und hofft darauf, dass ihre Rolle in der neuen Serie besser wird, als es in den Filmen der Fall gewesen ist.

Ob aber am Ende alles tatsächlich so gut zusammenkommt, wie es Fans der berühmten Romane hoffen? Das bleibt natürlich abzuwarten. Der Startschuss für die erste Staffel der Harry Potter-Serie fällt 2027.

Quelle: Instagram / hbomax, Reddit / @Fickle_Baker1393