Harry Potter: Schauspiellegende kehrt offiziell zurück – „bin ich der Einzige, der das von sich sagen kann?“

Rosige Zeiten brechen für Harry-Potter-Fans an. Nicht nur, dass bei HBO gerade die komplette Buchreihe als Serie neu verfilmt und ab 2027 ausgestrahlt wird, auch wird es schon demnächst eine neu aufgelegte Hörbuchreihe bei Audible geben.

In diesen werden alle Charaktere individuell vertont; man könnte also eher von einem Hörspiel sprechen. Namhafte Sprecher*innen sind schon angekündigt, weitere Namen des Casts wurden nun, rund zwei Wochen vor Ausstrahlung, ebenfalls bekannt gegeben.

Harry Potter: Bill Nighy spricht Horace Slughorn

Der bekannteste Name darunter dürfte Bill Nighy sein, Filmfans sicherlich am ehesten geläufig für seine Rollen als alternder Rockstar im Weihnachtsfilm Tatsächlich… Liebe, als Davy Jones in der Fluch der Karibik-Reihe oder für seine Oscar-prämierte Hauptrolle in Living. Aber auch Potter-Fans kennen sein Gesicht: Im sechsten Film Harry Potter und der Halbblutprinz spielte er den Zaubereiminister Rufus Scrimgeour.

„Ich war sehr angetan davon, dass man mich anfragte, ein Professor zu sein, nachdem ich bereits den Zaubereiminister verkörperte“, sagt Nighy (via Variety). „Ist es möglich, dass ich der einzige Schauspieler bin, der das von sich behaupten kann?“ Seine Karriere habe damit eine Bedeutung für die nächsten Generationen. „Ich hoffe, ein wichtiger Teil von etwas zu sein, das Kinder bei langen Reisen oder auf dem Weg zur Schule unterhält.“

Lesetipp: Wer sich unter anderem in der HBO-Serie von Harry Potter die Ehre gibt

Starbesetzte Zauberwelt

Bill Nighy wird dem exzentrischen Professor Horace Slughorn seine Stimme leihen, der ab dem sechsten Band von Harry Potter in Hogwarts unterrichtet. Als weitere neue Stimmen wurden unter anderem Millie Gubby als Luva Lovegood, Stephen Mangan als Fast Kopfloser Nick und Saoirse-Monica Jackson als Professor Sibyll Trelawney bestätigt.

Zum namhaften Cast zählen außerdem unter anderem die Game of Thrones-Stars Kit Harington, Iwan Rheon und Mark Addy sowie Keira Knightley (Stolz und Vorurteil, Fluch der Karibik), James MacAvoy (Split, X-Men) oder Simon Pegg (Shaun of the Dead, Star Trek). Der erste Teil des Harry Potter-Hörspiel-Projekts ist ab dem 4. November auf Audible verfügbar.

Auch wenn Bill Nighy jetzt in neuer Rolle in das Potterverse zurückkehrt, hat ein anderer Schauspieler einen ganz besonderen Coup geschafft. Dieser wurde nämlich für die HBO-Verfilmung für dieselbe Rolle gecasted, wie in den ursprünglichen Harry Potter-Filmen.

Quelle: Variety