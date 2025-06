Harry Potter-Serie: Gleich 9 neue Stars stehen fest – „wahnsinnig schlechtes Casting“

Damit es in diesem Sommer auch endlich mit den Dreharbeiten losgehen kann, bestückt HBO den Cast seiner neuesten, prunkvollen Produktion in den letzten Tagen und Wochen am laufenden Band. So freut sich die heißersehnte Harry Potter-Serie jüngst über gleich neun neue Gesichter, die in die Rollen der Hexen und Zauberer (und Muggel!) schlüpfen.

Zwar dürften wir mit der Veröffentlichung der Adaption im Staffelformat erst im kommenden oder gar im übernächsten Jahr rechnen, schon jetzt lechzen Potterheads allerdings nach jedem frischen Fetzen an Informationen. Welche Schauspielerinnen und Schauspieler unter anderem Draco und Papa Lucius Malfoy, die garstigen Dursleys oder Hollywoods Helikopter-Mutter Nummer 1, die überaus liebenswerte Molly Weasley, verkörpern sollen, erfahren wir schon jetzt.

Harry Potter-Serie: Mit Malfoy & mehr – das sind die jüngsten Cast-Neuzugänge

Nachdem wir bereits in der Vergangenheit erfahren haben, welche Schauspielerinnen und Schauspieler in der Harry Potter-Serie die Gewänder von Harry, Ron und Hermine überstreifen, gibt uns HBO nun ein weiteres offizielles Update. Über den offiziellen Instagram-Auftritt des Studios werden uns neun Gesichter der teilweise noch sehr jungen Darsteller*innen präsentiert, auf die wir uns mit der künftigen Serienadaption freuen dürfen. Mit dabei kein Geringerer als Slytherins Schulschurke Draco Malfoy, der dem magischen Trio schon in den Filmen immer wieder in die Quere kam. Gespielt wird er von Youngster Lox Pratt, während Johnny Flynn (Lovesick, The Lovers) in die Rolle seines ebenso platinblonden Vaters Lucius schlüpft.

Dafür, dass Harry es auch zu Hause ordentlich schwer hat, sorgen gewohntermaßen die spießigen Dursleys. Tante Petunia wird gespielt von Bel Powley, die zuvor in The Morning Show oder The Diary of a Teenage Girl zu sehen war, während Onkel Vernon von Daniel Rigby, den man aus Serien wie Black Mirror oder Jericho kennt, sein Gesicht geliehen bekommt. Fun Fact: Rigbys Stimme ist ebenfalls nicht unbekannt, sprach er doch zwischenzeitlich den Erzähler der Teletubbies. Damit Harry unter all seinen Plagegeistern nicht verloren geht, bekommt natürlich auch die Gegenseite Zuwachs.

So wurde beispielsweise mit Katherine Parkinson (The IT Crowd) eine seiner größten Unterstützerinnen bekannt gegeben. In der Rolle der liebevollen Molly Weasley, Mutter von Ron und seinen sechs Geschwistern, sorgt sie mit ihren selbstgestrickten Rollkragenpullovern dafür, dass Waise Harry sich wie eines ihrer eigenen Kinder fühlen darf. Hinzu gesellen sich mit Seamus Finnigan, Parvati Patil und Lavender Brown ein paar Gryffindor-Gefährten und -Gefährtinnen, die von Leo Earley, Alessia Leoni und Sienna Moosah gespielt werden.

Darüber hinaus rutscht mit Bertie Carvel (The Crown, Doctor Foster) sogar ein preisgekrönter Tony-Gewinner in den Cast. Eben jener übernimmt die Rolle des wichtigtuerischen, aber konfliktscheuen Zaubereiministers Cornelius Fudge. Spannend daran ist besonders, dass Fudge (neben Lucius Malfoy) gar nicht im ersten Band der ursprünglichen Buchreihe auftritt, womit wir also bereits jetzt einen winzigen Ausblick auf die zweite Staffel serviert bekommen dürften. Das hießt, sofern es beim ursprünglichen Plan HBOs bleibt, eine Season pro Teil der Romanvorlage zu produzieren.

„Die beste Besetzung“ & „wahnsinnig schlechtes Casting“ – so reagieren die Fans

Nachdem eine Kostprobe ihrer Performance der künftigen Hermine-Darstellerin in der Harry Potter-Serie die Fans in Schockstarre zurückgelassen hatte, fragt man sich natürlich, wie zufrieden sich diese mit den brandheißen Neuzugängen dieses Mal zeigen. Unter einem passenden Post auf Twitter überschlagen sich die Kommentare – in beide Richtungen. Einerseits scheint der Großteil begeistert von den Entscheidungen HBOs zu sein, liest man doch gerade hinsichtlich Draco und Vater Lucius häufig Beiträge wie „Die beste Besetzung für die Malfoys“.

Auch Mama Weasley kommt bestens bei den aufmerksamen Beobachterinnen und Beobachtern weg, während es an anderer Stelle massive Kritik für die Besetzungen hagelt. So seien die Dursleys viel zu attraktiv und somit ein „wahnsinnig schlechtes Casting“, während auch die junge Parvati-Darstellerin Allesia Leoni nicht gut bei den Fans ankommt.

Grund für die Kritik ist vor allem die Frage, warum man mit Leoni eine italienische statt einer indischen Besetzung für die Rolle der Gryffindor-Schülerin gefunden hätte. Derweil kehrt ein beliebter Harry Potter-Star überraschend zurück – allerdings nicht für die Serie.

