Harry Potter-Serie: Beliebter Schauspieler würde gerne zurückkehren – „Ich liebe die Geschichten“

Stück für Stück bereitet sich HBO darauf vor, mit der Harry Potter-Serie so richtig loszulegen. Mit dabei sind viele neue Gesichter, aber sehen wir vielleicht auch alte Bekannte wieder? Zumindest einer würde sich freuen, noch einmal den Zauberstab zu schwingen.

In der Vergangenheit ist er bereits Teil der Verfilmung gewesen und hatte Auftritte in allen acht Teilen – angefangen 2001 beim Stein der Weisen bis hin zum großen Finale in Die Heiligtümer des Todes. Manchmal musste er sich dafür aber auf einen Bücherstapel stellen, um den angehenden Hexen und Zauberern alles beizubringen. Na, wisst ihr schon, um wen es geht?

Harry Potter-Serie: Warwick Davis würde nochmal mitmachen

Natürlich, es handelt sich um Filius Flitwick, verkörpert seinerzeit vom britischen Schauspieler Warwick Davis. Wobei Davis nicht nur den Lehrer für Zauberkunst spielte, sondern zusätzlich auch noch die Rolle des Kobolds Griphook übernommen hat. Dementsprechend ist er mit der von J.K. Rowling erschaffenen Welt mehr als nur vertraut und würde sich freuen, für die Harry Potter-Serie zurückzukehren.

Dies hat der mittlerweile 55-Jährige zumindest in einem Interview mit dem Magazin Entertainment Weekly verraten. „Es wäre schön, an diesen magischen Ort zurückzukehren“, so Davis im Wortlaut. Allerdings habe bislang niemand seitens HBO mit ihm über eine eventuelle Rolle in der Serie gesprochen. Ob das noch passiert, steht in den Sternen.

So oder so freut er sich sehr darauf, dass die Geschichte der Bücher noch einmal neu verfilmt wird. „Ich liebe die Harry Potter-Geschichten [und] das ganze Konzept, für das Harry Potter steht“, heißt es vom Schauspieler, welcher auch in verschiedenen Star Wars-Filmen zu sehen war, weiter. Die Neuerzählung kann laut ihm deshalb „nur eine gute Sache sein“.

Dreharbeiten stehen kurz bevor

In der ersten Staffel der Serie wird Davis aber mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zu sehen sein, wobei wir den kompletten Cast der neuen Harry Potter-Umsetzung derzeit nicht kennen. Lediglich ein paar Namen sind schon bekannt und auch Harry, Ron und Hermine stehen schon fest.

Bald dürfte es aber deutlich mehr Informationen geben, denn in absehbarer Zeit sollen die Dreharbeiten beginnen. Derzeit lässt HBO als Produktionsfirma im Warner Bros. Filmkomplex Leavsden noch die entsprechenden Kulissen erstellen. Dazu sind letztens erste Bilder aufgetaucht, die vermutlich den Ligusterweg der Harry Potter-Serie zeigen.

