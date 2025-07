Harry Potter-Serie: Brandneuer Leak bereitet Fans jetzt Sorgen – „Ist das genug?“

Mit der Harry Potter-Serie hat HBOs heißersehntes Hit-Material endlich einen Releasezeitraum auf die Brust geschrieben bekommen: Im übernächsten Jahr, also 2027, dürfen sich Fans freuen und sich vom wohl berühmtesten Magier aller Zeiten endlich auf den heimischen Smart TV-Screens verzaubern lassen.

Doch schon im Vorfeld der Veröffentlichung sorgt ein brandneuer Leak, der angeblich von einem waschechten Insider stammt, nun für Diskussionen. Im Fokus der Aufregung steht nicht etwa der frische, teils stargespickte Cast, der sich die Gewänder überstreifen und die Zauberstäbe schwingen soll, sondern eine Entscheidung, die den Zeitplan einiger Potterheads nun durcheinanderzubringen scheint, als hätte Hermine einmal zu oft am magischen Stundenglas gedreht.

Harry Potter-Serie: Fans fürchten, HBO würde sich zu wenig Zeit zum Erzählen nehmen

Wie mitunter Redanian Intelligence berichtet, habe sich „jemand, der der Produktion nahesteht“ bei dem Portal gemeldet „und einige Einblicke in die Pläne von HBO gewährt.“ „Demnach werden sowohl Staffel 1 als auch Staffel 2 nur 6 Episoden haben, während weitere Staffeln möglicherweise auf 8 Episoden erweitert werden“, wie es nun seitens der Quelle heißt. Auch andere Online-Magazine greifen die Informationen mittlerweile auf, was zu munteren Diskussionen in der Fan-Gemeinde führt. Die Frage, die dabei im Vordergrund steht:

Nimmt sich HBO mit der Harry Potter-Serie auch genügend Zeit, die Geschichte der legendären Romanvorlage um den Jungen, der überlebt hat, zu erzählen?

Die ersten beiden Staffeln sollen in einem Rutsch gedreht werden – vermutlich, um das Alter der jungen Schauspielenden zu nutzen und die früheren Jahre von Potter und seinen Freunden vorlagengetreu einzufangen. Denn eine der größten Schwierigkeiten wird es sein, mit dem in Windeseile erwachsen werdenden Cast rund um Harry, Hermine, Ron und Co. Schritt zu halten und – gemessen daran, dass das Projekt gute zehn Jahre umspannen soll – schon jetzt so viel wie möglich für die ersten Schuljahre auf Band festzuhalten.

Dies spiegelt sich dem Anschein nach auch in den kürzeren Staffeln wider, ebenso wie die simple Tatsache, dass die ersten beiden Bände der Romanreihe auch die kürzesten sind. Die Fans auf Twitter zeigen sich demnach besorgt, dass sechs Episoden womöglich nicht ausreichen, um die Story auch ausreichend vielschichtig zu transportieren. „6 Episoden???? Geht es hier nicht darum, alles auszubauen, was in den Büchern weggelassen wurde? Ist das genug Zeit?“, fragt beispielsweise einer der Fans.

Doch selbst mit einer Laufzeit von rund 50 Minuten wäre die erste Staffel so noch immer mehr als doppelt so lang wie der ursprüngliche Stein der Weisen. Außerdem ist wahrscheinlich – wie auch der eingangs erwähnte Leak behauptet – dass HBO die Episodenanzahl mit den späteren Staffeln erhöht, um der Story-Fülle gerecht werden zu können. Zudem könnte man so Produktions-seitig zunächst an Kosten einsparen, die sich bei dem gesamten Projekt ohnehin auf Unsummen belaufen dürften. Dem Sender zufolge wolle man aber keineswegs geizen, wenn es um die Harry Potter-Serie geht. Es bleibt also spannend, für welchen Ansatz man sich tatsächlich letzten Endes entscheiden wird.

Quellen: Redanian Intelligence, Twitter / @Nljigakulive