Harry Potter-Serie: Brandneuer Leak sorgt jetzt für Entsetzen – „gefällt mir überhaupt nicht“

Während wir gespannt auf ein paar frische Fetzen an Informationen aus offizieller Richtung warten, kursieren immer wieder wildeste Gerüchte, Spekulationen und Leaks rund um die Harry Potter-Serie im Netz. Dieser Tage machen nun ein paar brandneue Bilder die Runde, die für ordentlich Diskussionsstoff innerhalb der Community sorgen.

Auf ihnen zu sehen: Ein paar heimlich geschossene Aufnahmen, die sich am Serien-Set abgespielt haben sollen. So weit, so spektakulär – wäre da nicht ein ganz besonderer Umstand, der Fans nahezu ausflippen lässt. Denn das vorab durchgesickerte lässt eine Szene erahnen, die so nirgendwo zu finden ist, weder in J.K. Rowlings Romanvorlage, noch in den ursprünglichen Filmen rund um den berühmten Zauberlehrling …

Harry Potter-Serie: Weicht HBO hier drastisch von der Vorlage ab? Das zeigen die Szenen

Obwohl die Harry Potter-Serie, die von HBO produziert wird, erst im Jahr 2027 ihren Start feiern soll, gibt es aktuell kaum ein heißeres Gesprächsthema unter Film- und Serien-Fans. Doch dieses Mal sind es nicht die neuen Schauspielerinnen und Schauspieler, die den Charakteren ihre Körper und Stimmen leihen, die für Aufregung sorgen. Denn Potterheads sind sich sicher: Der TV-Sender wendet sich mehr und mehr vom Quellenmaterial ab, zeigt offenbar nie zuvor gesehene Szenen, die es weder in der Literatur noch der Leinwandadaption zu finden gibt.

Im wortwörtlichen Rampenlicht steht dieses Mal Hogwarts-Oberhaupt Albus Dumbledore, dessen Gewand sich John Lithgow für die Serie überwirft, im munteren Plausch mit zwei höchst prominenten Persönlichkeiten: Sir Nicolas Flamel und dessen Ehefrau, Perenelle. Ersterer gilt als wunderwirkender Schöpfer des Steins der Weisen, der im ersten Band der Buchvorlage das Objekt der Begierde in den Augen Voldemorts darstellt. Doch nun der Clou: Weder im Roman noch im Kinofilm treten die Flamels als handelnde Akteure auf, auch, wenn man an mancher Stelle von dem legendären Alchemisten, der auf der gleichnamigen historischen Persönlichkeit basiert, liest und hört.

Der Stein der Weisen gewährte dem legendären Alchemisten und seiner Frau ein fast schon ewiges Leben von über 600 Jahren, neben Reichtum und Ruhm wohlgemerkt. Zu sehen bekamen wir ihn zuletzt im Harry Potter-Spin-Off Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen, das bereits im Jahr 2018 seine Premiere feierte. Mit der Harry Potter-Serie könnten die Flamels – gesetzt den Fall, dass das geleakte Bildmaterial sich als echt herausstellt – nun ihr Comeback feiern, ganz zur Entrüstung der Fans auf Twitter.

„Ich bin mir wirklich nicht sicher, was ich davon halten soll. Die Bücher erzählen genug, ohne dass man noch Neues hinzufügen muss. Aber ich vermute, die Drehbuchautoren denken wieder einmal: „Ich bin sicher, ich kann das besser als der Autor.“ Das gefällt mir überhaupt nicht“, so nur einer der Kommentare. Auch weitere Fans fragen sich, ob die Szene wirklich nötig sei, oder es sich sogar um einen KI-generierten Fake handelt. Sicher sein können wir uns wohl ohnehin erst im übernächsten Kalenderjahr, zumindest, wenn HBO an seinem gigantischen Plan zur Harry Potter-Serie festhält.

