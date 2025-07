Harry Potter-Serie: Dieses Bild eines Fanlieblings sorgt für harsche Kritik – „leb- und einfallslos“

Die Dreharbeiten zur Harry Potter-Serie von HBO sind offiziell seit kurzem gestartet. Vor die Kameras tritt jedoch nicht nur die neue Besetzung des goldenen Trios, sprich Harry, Ron und Hermine, sondern auch zahlreiche weitere Charaktere werden bereits in der ersten Staffel zu sehen sein.

Mit dabei? Natürlich Rubeus Hagrid, der Wildhüter von Hogwarts, der zu Beginn Harry persönlich den Brief der Schule für Hexerei und Zauberei überbringen muss. In den Filmen wurde der liebenswerte und hin und wieder tollpatschige Halbriese von Robbie Coltrane verkörpert, in der Serie übernimmt nun Nick Frost die Besetzung. Ein erstes Bild sorgt aber jetzt für überraschend harsche Kritik.

Harry Potter-Serie: So sieht der neue Hagrid aus

Rein schauspielerisch ist Nick Frost erst einmal eine starke Wahl seitens HBO für die Harry Potter-Serie. Der 53-jährige Brite verfügt über jede Menge Erfahrung, hat unter anderem schon in der berühmten Cornetto-Trilogie von Regisseur Edgar Wright mitgespielt. Ebenso ist er Teil der Serie Into the Badlands gewesen und war zuletzt in der Live-Action-Verfilmung von Drachenzähmen leicht gemacht zu sehen.

Ab 2027 bekommen wir ihn als einen von Harrys besten Freunden auf den Fernseher gestreamt: Nick Frost übernimmt die Rolle von Rubeus Hagrid, dem Wildhüter und späteren Lehrer für die Pflege magischer Geschöpfe. Schon jetzt gibt es ein erstes Bild von ihm, welches die Produzent*innen selbst auf Instagram geteilt haben.

Hier seht ihr das erste Bild von Nick Frost als Hagrid:

Auf den ersten Blick wirkt das Foto erst einmal typisch Hagrid: längere Haare, ein dichter Bart, dazu ein fester Mantel und fingerlose Handschuhe – das passt. Bei der Größe dürften die Produzent*innen der Harry Potter-Serie jedoch im Nachgang etwas tricksen, denn mit 1,70 Meter Körpergröße erfüllt Frost noch nicht das Bild eines Halbriesen.

Fans mit Kritik und Skepsis

Auf allzu viel Gegenliebe stößt Frost derzeit jedoch noch nicht bei den Fans. In den Kommentaren auf Instagram gibt es, neben dem erneut unnötigen und deplatzierten Hass gegenüber des neuen Snape-Schauspielers Paapa Essiendu, viel Kritik hinsichtlich Kostüm und Make-up.

Lesetipp: Autorin J.K. Rowling ist von der neuen Serie schon begeistert

„Ich liebe Nick Frost und er ist eine gute Wahl für diese Rolle. Aber … die Perücke und der Bart sehen sehr unnatürlich aus. Die Maskenbildner müssen hier noch etwas nacharbeiten. Es wirkt ein bisschen wie ein Cosplay“, ist etwa von inkiqueen zu lesen. Andere vergleichen es sogar mit einem billigen Halloween-Kostüm. Lob gibt es immerhin dafür, dass Nick Frost grundsätzlich gut zur Rolle passen würde.

Ähnliche Kommentare finden sich derweil ebenso auf Reddit. „Es ist so leb- und einfallslos. Hagrids Aura ist weg“ schreibt beispielsweise MioneHP. Einige vermuten, dass es vor allem an den Haaren liegt, die zu gepflegt aussehen. „Sie sind nicht unordentlich genug“ bringt es XanderAcorn auf den Punkt.

Was immer im Hinterkopf zu behalten ist: Es handelt sich dabei lediglich um erste Bilder, die noch längst nicht den finalen Look darstellen. Im Laufe der Dreharbeiten und spätestens bei der Post-Production kann sich noch einiges ändern. Bis zur Ausstrahlung der Harry Potter-Serie im Jahr 2027 ist schließlich noch einiges an Zeit, um Details zu verfeinern.

Quelle: Instagram / hbomax, inkiqueen, Reddit / @XanderAcorn, MioneHP