Harry Potter-Serie: Riesige Neuigkeit für Fans – der neue Dumbledore ist eine echte Überraschung

In der Vergangenheit gab es viele Gerüchte, jetzt haben wir Gewissheit: Die erste Rolle für die neue Harry Potter-Serie, die derzeit bei Warner Bros. und HBO entsteht, ist bestätigt. In eine der wichtigsten Rollen schlüpft ausnahmsweise dieses Mal kein Brite.

Stattdessen wird zukünftig ein US-amerikanischer Hollywood-Star die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei leiten. Einige von euch werden ihn aus Filmen und Serien wie Konklave oder Dexter kennen. Anderen ist er vermutlich als Vater von Barney Stinson aus How I Met Your Mother ein Begriff, wo er auch schon mit Zauberei gespielt hat.

Harry Potter-Serie: Wer spielt Dumbledore?

Falls ihr es noch nicht erraten habt, kommt hier die Auflösung: John Lithgow wird zu Albus Dumbledore in der Harry Potter-Serie. Dies hat der 79-jährige US-Amerikaner in einem Interview mit den englischsprachigen Kolleg*innen von Screenrant bestätigt. Er habe dem neuen Job nach einigen Überlegungen zugesagt.

Grund für sein Zögern, so Lithgow selbst, war, dass diese Rolle das letzte Kapitel seines Lebens bestimmen werde. Der Schauspieler weiter: „Ich werde bei der Abschlussparty etwa 87 Jahre alt sein, aber ich habe ja gesagt.“ Damit ist er der erste Schauspieler, der für die neue Serie feststeht – oder etwa doch nicht?

Lesetipp: Die HBO-Serie wird auch mit Hogwarts Legacy 2 verknüpft sein, wie Warner Bros. bereits bestätigte

Kurz nach der Enthüllung von Screenrant lieferte HBO ein Statement, in dem es heißt, dass der Deal offenbar noch nicht in trockenen Tüchern sei. Eine endgültige Bestätigung, dass tatsächlich Lithgow zukünftig die Robe Dumbledores tragen wird, steht damit weiterhin aus. Allerdings dürfte es sich wohl nur noch um letzte Details handeln, die geklärt werden müssen.

HBO bricht mit einer wichtigen Tradition

Sollte John Lithgow tatsächlich zu Dumbledore werden, würde damit noch eine weitere Sache feststehen: HBO achtet bei der Harry Potter-Serie nicht auf eine Tradition, die Autorin J.K. Rowling bei den Filmen am Herzen lag. Dort bestand sie darauf, dass vor der Kamera nur britische Schauspieler*innen stehen.

Offenbar ist dies bei HBO nicht unbedingt der Fokus, wie die bevorstehende Verpflichtung Lithgows für eine der wichtigsten Rollen aufzeigt. Gut möglich, dass wir innerhalb der Serie noch weitere Schauspieler*innen zu Gesicht bekommen, die nicht zwingend aus Großbritannien stammen.

Mit weiteren Infos zu der riesigen Produktion ist in diesem Jahr derweil zu rechnen, immerhin soll voraussichtlich im Sommer der Drehstart erfolgen. Was es sonst noch zur Harry Potter-Serie zu wissen gilt, haben wir für euch an anderer Stelle festgehalten.

Quelle: Screenrant