Harry Potter-Serie: Eiskalte Abfuhr – In diesem Punkt werden Fans schon jetzt bitter enttäuscht

Zwar dauert es noch ein ganzes Weilchen, ehe wir dank HBO endlich wieder frisches filmisches Material rund um den wohl berühmtesten Zauberlehrling aller Zeiten vorgesetzt bekommen. Doch das hält Fans keineswegs davon ab, schon jetzt ihre favorisierten Darstellerinnen und Darsteller für die heißersehnte Harry Potter-Serie zu manifestieren.

Während der Cast in weiten Teilen bereits steht und teilweise sogar mit Stars wie John Lithgow als rauschebärtiger Schuldirektor Albus Dumbledore oder Nick Frost als noch wesentlich haarigerer Halbriese Hagrid gespickt ist, sind so einige spannende Rollen nach wie vor unbesetzt. Dies trifft auch auf jenen Oberbösewicht zu, dessen Name eigentlich gar nicht genannt werden darf: Lord Voldemort alias Tom Riddle.

Harry Potter-Serie: Fans wünschen sich diesen House of the Dragon-Star als Voldemort – aber der sagt jetzt ab

In der ursprünglichen Verfilmung von J.K. Rowlings Romanvorlage, die zwischen 2001 und 2011 satte acht Leinwandproduktionen zu Tage förderte, die ein weltweites Millionenpublikum bis heute vor die Fernsehgeräte fesselt, schlüpfte der ikonische Ralph Fiennes in den Mantel des nasenlosen schwarzen Magiers. Dabei hinterließ er derartig große Fußstapfen, denen nicht nur Potterheads, sondern auch Schauspielkollegen bis heute riesigen Respekt zollen. So kommt es, dass einer von ihnen schon weit vor dem Start der Harry Potter-Serie, der für 2027 angesetzt ist, seinen Namen aus dem Feuerkelch zieht.

Die Rede ist von keinem Geringeren als House of the Dragon-Star Matt Smith, der im beliebten Sequel zu Game of Thrones, in welchem es vor allem um den Aufstieg und den Fall der Targaryens geht, den verschmähten Prinzen Daemon verkörpert. Auch, wenn der Brite augenscheinlich wie geschaffen für die Rolle des dunklen Lords wirkt, setzt er den Spekulationen nun lieber selbst ein Ende. So heißt es in einem jüngsten Auftritt in der NBC Today Show seitens Smith: „Nein, nein, nein. Ich meine, kann ihn irgendwer nach Ralph [Fiennes] spielen? Er war so gut!“

Bei rund vier Minuten seht ihr den Ausschnitt selbst:

Darauf angesprochen, dass der 42-Jährige in den Köpfen vieler Potterheads bereits als Voldemort für Angst und Schrecken sorgt, nimmt er das Kompliment zwar dankend an, dennoch bleibt eine Bestätigung dafür, dass er der nächste Du-weißt-schon-wer sein wird, aus. Ganz im Gegenteil, denn er führt weiter aus: „Hypothetisch gesehen, wer weiß? Aber in die Fußstapfen des großartigen Ralph Fiennes zu treten, ist für jemanden eine sehr schwierige Aufgabe, also viel Glück für denjenigen, wer auch immer es sein wird. Ich werde es nicht sein.“

Dabei hat Smith nicht wenig Erfahrung mit großen, von Fans geliebten Franchises: Als elfter Doktor gab er sich bereits in der Doctor Who-Serie die Ehre, noch ehe er Teil des Game of Thrones-Kosmos wurde, in dem er als rachsüchtiger Targaryen-Thronfolger, der sich seines Platzes an der Spitze der Hierarchie beraubt fühlt, zu den beliebtesten Figuren zählt. Und auch in Netflix beliebtem Historiendrama The Crown konnte man ihn bereits an der Seite von Claire Foy als Prinz Philip über ganze zwei Staffeln hinweg in Augenschein nehmen. Nicht aber in der Harry Potter-Serie, zu der wir euch alle Informationen noch einmal an anderer Stelle ganz ausführlich zusammengetragen haben.

