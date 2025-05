Harry Potter-Serie: Erste Bilder aufgetaucht – „keine Kosten gescheut“

Die ersten Steine bei der geplanten Harry Potter-Serie sind gefallen, nun geht es offenbar Schlag auf Schlag. In Großbritannien, genauer gesagt in der Nähe von Watford entsteht derzeit ein riesiger Komplex, in der zukünftig ausführlich gedreht wird.

Dabei bauen HBO und Warner Bros. nicht einfach nur Kulissen, sondern ziehen gleich ein ganzes Dorf hoch. Kostenpunkt? Etwa eine Milliarde Pfund. Ein weiterer Fingerzeig darauf, wie viel Hoffnung die Verantwortlichen in das Projekt haben. Jetzt sind die ersten Bilder aufgetaucht, die schon einen Blick auf einen wohlbekannten Ort der Harry Potter-Reihe offenbaren.

Harry Potter-Serie: Hier entsteht der Ligusterweg 4

Fans des berühmten Zauber-Lehrlings wissen, dass der Junge mit der Narbe nicht bei seinen leiblichen Eltern aufgewachsen ist. Stattdessen wohnt er bei seiner Tante und seinem Onkel im berühmt-berüchtigten Ligusterweg 4. Wie dieser in der kommenden Harry Potter-Serie aussieht, können wir jetzt anhand von Bildern vom künftigen Drehort erahnen.

Im Warner Bros. Filmkomplex Leavsden wird seitens des Studios in diesen Tagen ordentlich investiert. Für rund eine Milliarde Pfund (etwa 1,2 Millionen Euro), so berichtet es der Mirror, entsteht dort derzeit ein quasi eigenes Mini-Dorf. Wohnungen, Stauraum, eine Arztpraxis und sogar eine echte Schule werden aktuell hochgezogen, um den Mitarbeitenden und Schauspieler*innen samt Familien einen Rückzugsort zu geben.

Lesetipp: Vor kurzem ist auch ein altes Harry Potter-Spiel aus dem Nichts aufgetaucht

Mittendrin? Eine Szene, die wir wohl künftig als Ligusterweg 4 sehen werden. Da der Ort in den Romanen immer wieder eine Rolle spielt, nutzt HBO die Zeit, um direkt eine langfristige Kulisse aufzustellen. Immerhin sollen ja alle sieben Bücher verfilmt werden, was wiederum etwa zehn Jahre in Anspruch nehmen soll.

Fans zeigen sich begeistert

Auf Reddit, wo die Bilder und auch ein passendes Video intensiv diskutiert werden, sind die Fans bereits mächtig interessiert. Viele zeigen sich vor allem überrascht davon, wie viel Warner Bros. und HBO schon jetzt bereit sind, in die Serie zu investieren, obwohl noch nicht einmal eine Sekunde gedreht wurde.

Im Video erhaltet ihr einen ersten Blick auf die Drehkulisse der Harry Potter-Serie:

„Keine Kosten gescheut, ahh“ schreibt etwa Few_Age_571, während wasitacatisaw ergänzt: „Diese Show wird für mindestens ein Jahrzehnt das nächste HBO-Flaggschiff sein“. Andere wiederum freuen sich jetzt schon auf die Details oder über den sehr klassischen Look. „Omg das ist ein gutes Zeichen“ kommentiert Several-berries.

Klar ist nach den Bildern: Von der für 2026 oder 2027 geplanten Serie wird sich sehr viel erhofft. Sowohl von den Fans als auch von HBO. Die kürzlich gecasteten Schauspieler*innen von Harry, Ron und Hermine für die Harry Potter-Serie haben wir allerdings noch nicht zu Gesicht bekommen.

