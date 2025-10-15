Harry Potter-Serie: „Genug von diesem woken Mist“ – Mögliche Neubesetzung versetzt Fans in Rage

Während Fans aus aller Welt wie gebannt auf den Start von HBOs heißersehnter Harry Potter-Serie warten, gibt es unter ihnen auch jene, die diesem bereits jetzt eher angespannt entgegensehen. Gründe dafür finden sich viele, denn sowohl der inhaltliche Umfang als auch der kunterbunt gemischte Cast, mit dem man die Neuauflage spickt, sorgt für zündenden Gesprächsstoff.

So auch dieses Mal, steht doch vor allem eine kontrovers diskutierte Rolle immer wieder im Rampenlicht. Dabei handelt es sich um keinen Geringeren als den wohl mächtigsten dunklen Zauberer, den die magische Welt je gesehen hat, höchstpersönlich: Lord Voldemort – oder besser gesagt Lady Voldemort, denn HBO plant womöglich, eine Frau das pechschwarze Gewand des Bösewichts überstreifen zu lassen. Der Name einer möglichen Kandidatin wurde nun bereits in den Feuerkelch geworfen – und missmutige Potterheads raufen sich die Haare.

Harry Potter-Serie: Hat HBO die perfekte Besetzung für Lady Voldemort gefunden? Fans rasten aus

Die Kontroverse rund um Lady Voldemort, wie der Antagonist der weltberühmten Romanreihe in seiner weiblichen Form liebevoll genannt wird, geht in die nächste Runde: Nachdem bereits vor Kurzem bekannt wurde, dass HBO für die Harry Potter-Serie durchaus eine weibliche Besetzung für den dunklen Lord in Erwägung zieht, ist nun ein erster Name für diese gefallen.

So könnte sich die berühmte Tilda Swinton dem Star-gespickten Cast rund um Nick Frost als liebenswerter Wildhüter Hagrid, Paapa Essiedu als verbitterter Severus Snape oder Altmeister John Lithgow in der Rolle des legendären Albus Dumbledore anschließen. Weitere Namen der Besetzung sind bereits bekannt, bringt HBO doch nahezu gänzlich neue Gesichter für die Harry Potter-Serie auf den TV-Bildschirm. Lediglich Warwick Davis darf sein Comeback feiern, war er doch in den Filmen in selber Rolle zu sehen.

Bei Twitter findet man bereits ein (KI-generiertes) erstes Bild, das der Vorstellung von Swinton in der Rolle der Lady Voldemort dient:

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Neubesetzung würde einiges in der Hintergrundgeschichte des Dunklen Lords durcheinanderwerfen, ist dieser doch ursprünglich unter dem Namen Tom Riddle bekannt gewesen. Wie HBO das Ganze letzten Endes umsetzt, sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, bleibt also abzuwarten. Schon jetzt wehren sich Fans allerdings mit Händen und Füßen, findet man doch zahllose niederträchtige Kommentare unter dem Twitter-Post. Hier heißt es beispielsweise: „Voldemorts Name ist Tom Riddle, nicht Tam. Snape ist weiß, nicht schwarz. Genug von diesem woken Bullshit.“

Passend dazu: Harry Potter: Diesen riesigen Fan-Wunsch erfüllt die Serie definitiv nicht – „ein großer Verlust“

Swinton selbst gilt als hervorragende Schauspielerin, der derartig widerliche Wortmeldungen nichts anhaben dürften. Fans kennen sie beispielsweise aus dem Marvel Cinematic Universe, wo sie an Filmen wie Doctor Strange oder Avengers: Endgame mitwirkte. Ob sich die Spekulationen bewahrheiten, nachdem bereits mehrere Stars der Harry Potter-Serie eine eiskalte Abfuhr erteilt haben, bleibt allerdings abzuwarten.

Quellen: Twitter / @TheDailyHPotter