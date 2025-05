Harry Potter-Serie: HBO bestätigt neue Darsteller – Harry, Ron und Hermine stehen fest

Nach und nach wird es langsam Ernst für die neue TV-Serie rund um Harry Potter. Die Dreharbeiten stehen kurz vor dem Start, weshalb immer mehr Infos ans Tageslicht kommen. Nun bestätigt HBO, dass die neuen Darsteller*innen von Harry, Ron und Hermine gefunden worden sind.

Die Suche nach den Kinder-Schauspieler*innen hat schon vor einiger Zeit in Großbritannien begonnen. Jetzt sind aber die Verträge unterschrieben und die jungen Stars dürfen sich demnächst vor die Kamera stellen – für mehrere Jahre. Immerhin soll die HBO-Serie zu Harry Potter abermals alle sieben Bücher umfassen.

Harry Potter-Serie: Harry, Ron und Hermine als Trio bestätigt

Einst haben Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson die Zauberstäbe geschwungen, um sich als junge Schauspieler*innen auf ewig in die Gedächtnisse von Harry Potter-Fans zu brennen. Zukünftig geht es drei anderen Jung-Schauspieler*innen so, denn wie die britische Zeitung Mirror berichtet, hat HBO das Casting für die Hauptrollen von Harry, Ron und Hermine erfolgreich abgeschlossen.

Dem Vernehmen nach handelt es sich um drei elfjährige Kinder aus dem Vereinigten Königreich, die ihre Verträge, die sie „über Nacht zu Millionären“ machen, bereits unterschrieben haben. Die Namen sollen jedoch noch nicht verraten werden – und das hat einen guten Grund. Die Produktionsfirma möchte die Schauspieler*innen vor dem riesigen Medieninteresse so lange schützen, wie nur möglich.

Darüber hinaus sollen sie sich optimal auf die bevorstehenden Dreharbeiten vorbereiten können. Voraussichtlich im Sommer oder zu Beginn des Herbsts soll der Startschuss für die erste Staffel folgen, die anschließend wohl Ende 2026 oder Anfang 2027 ausgestrahlt wird. Genaue Termine stehen bislang nicht fest.

Noch viele Fragezeichen

Abseits der Besetzung von Harry, Ron und Hermine gibt es bezüglich der Serie noch einige offene Fragen. Unter anderem stehen viele andere Schauspieler*innen für teils wichtige Rollen noch gar nicht fest, darunter etwa Voldemort oder Harrys Zieheltern, Vernon und Petunia Dursley.

Vermutlich werden wir aber in den nächsten Wochen weitere Infos dazu erhalten. Spätestens mit Beginn der Dreharbeiten, welche sich in modernen Zeiten immer schwieriger geheim halten lassen, dürften etliche Neuigkeiten bevorstehen. Alle bisher bekannten Details zur Harry Potter-Serie fassen wir derweil an anderer Stelle für euch zusammen.

