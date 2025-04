Harry Potter-Serie: HBO bestätigt zwei neue Darsteller – einer ist sogar ein Rückkehrer

Fans der fantasievollen Zauberwelt rund um Harry Potter können sicherlich den Start der HBO-Serie kaum erwarten. Die Neuauflage der Bücher von J.K. Rowling als Serienform sollte dem Franchise wieder einmal einen gehörigen Schub geben.

Aber noch ist es lange nicht so weit, nicht einmal die Dreharbeiten haben begonnen. Fans sind daher erst einmal neugierig, welche Schauspieler*innen ihre Lieblings-Charaktere verkörpern. Nun wurden zwei neue offiziell bestätigt: Während wir einen davon wahrscheinlich nur in der ersten Staffel sehen werden, ist der andere sogar ein Rückkehrer im Potterverse.

Harry Potter-Serie auf HBO: Sechs Besetzungen sind bestätigt

Die Eulen hatten es schon mehr als lauthals von den Schlossdächern gerufen, wer die ersten prominenten Rollen in der neuen Harry Potter-Serie besetzt, offiziell bestätigt wurde es von HBO jedoch erst jetzt (via BBC). So werden John Lithgow als Albus Dumbledore, Paapa Essiedu als Severus Snape, Janet McTeer als Minerva McGonagall sowie Nick Frost als Rubeus Hagrid zu sehen sein.

Zusätzlich wurden noch zwei weitere Schauspieler für die Serie angekündigt: Luke Thallon wird Quirinus Quirrell (ja, der heißt mit Vornamen tatsächlich so, auch wenn es in den Büchern nie erwähnt wird), seines Zeichens Lehrer für Verteidigung gegen die Dunklen Künste, verkörpern. Paul Whitehouse schlüpft dagegen in die Rolle des grantigen Hausmeisters Argus Filch.

Während Thallon bisher vorwiegend als Theaterschauspieler in Erscheinung getreten ist, hat Whitehouse Filme wie „The Death of Stalin“ oder „Beyond“ in seiner Vita stehen – und tatsächlich auch schon einen Harry Potter-Film. Allerdings würden ihn wohl nur die krassesten aller Potterheads wiedererkennen: In Harry Potter und der Gefangene von Askaban spielte er Sir Cadogan, einen Ritter in einem der sich bewegenden Gemälde, der vorbeilaufende Schülerinnen und Schüler stets zu Duellen herausforderte.

Währenddessen sind die Besetzungen eben dieser Hogwarts-Lehrlinge noch unbekannt; besonders, wer die Hauptfiguren Harry, Ron und Hermine spielt, dürfte von der Fan-Schar mit äußerster Spannung erwartet werden. Diese kann sich die Wartezeit bis dahin ja vielleicht mit Hogwarts Legacy vertreiben, welches es gratis für PS Plus-Abonnent*innen gibt.

