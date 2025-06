Harry Potter-Serie: Neue Besetzung macht Fans sprachlos – „direkt aus dem Buch!“

Zwar vergeht mit Sicherheit noch die eine oder andere Umdrehung des Stundenglases, ehe wir HBOs heißersehnte Harry Potter-Serie endlich zu Gesicht bekommen. Doch schon im Vorfeld ihrer Veröffentlichung werden uns nahezu wöchentlich und wie von Zauberhand frische Infohäppchen serviert, die den Hogwarts-Hype auf die Spitze treiben.

So auch jüngst, denn nachdem vor wenigen Tagen offiziell bekannt wurde, wer sich die Umhänge von Harry, Ron und Hermine in der Serienadaption überstreifen darf, sind Potterheads aus aller Welt natürlich ganz gespannt darauf, wie die jungen Nachwuchs-Stars ihre liebsten Zaubernden schlussendlich verkörpern. Einen ersten Vorgeschmack liefert nun ein Teil des Trios höchstpersönlich – und der lässt Fans fast schon sprachlos zurück.

Harry Potter-Serie: Hermine-Darstellerin verzaubert Fans mit perfekt passender Performance

Während man lange Zeit rätselte, wer in die riesigen Fußstapfen von Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson treten würde, steht die Besetzung von Harry, Ron und Hermine mittlerweile fest. Dominic McLaughlin, Alastair Strout und Arabella Stanton heißen die drei Jung-Stars, die mit der Harry Potter-Serie in die Rollen des ikonischen Trios schlüpfen sollen. Viele Fans fürchteten einen Bruch, immerhin haben die drei etablierten Darstellenden ganze Generationen mit ihren Schauspielkünsten im Gewand Gryffindors geprägt.

Dass die Sorge unberechtigt ist, dürfte ein früheres Bewerbungsvideo der heutigen Hermine-Darstellerin, Arabella Stanton, nun aber eindrucksvoll beweisen. So nimmt sie ihren Kritikerinnen und Kritikern schon binnen weniger Sekunden den Wind aus den Segeln, indem sie beim Vorsprechen wirkt, als hätte sie ihr Leben lang nichts anderes gemacht, als für die Rolle der wohl cleversten Zauberin, die Hogwarts je gesehen hat, zu üben. Die Elfjährige überzeugt mit ein paar wenigen Dialogzeilen ein ganzes Publikum, erinnert ihre Interpretation doch nicht nur stark an Watsons Hermine, sondern dank eines schnippischen, frechen Auftretens auch an die eigentliche Buchvorlage.

Die besagten Aufnahmen könnt ihr euch hier einmal selbst zu Gemüte führen:

„Bei Merlins Bart!“ – so oder so ähnlich fallen die erstaunten Reaktionen auch in den Kommentaren unter dem obigen Instagram-Post aus, können es Fans doch fast nicht fassen, wie gut Stanton Hermines Charakter herüberbringt. „Absolut Hermine – direkt aus dem Buch!“ schreibt beispielsweise ein*e User*in, an anderer Stelle heißt es: „Der gleiche Tonfall wie Emma [Watson], und auch die Stimme kommt ihr sehr nahe. Emma war perfekt für die Rolle, der einzige Unterschied, den ich hier sehe, ist, dass dieses Mädchen der Hermine aus den Büchern noch ähnlicher sieht.“

Auch in weiteren Kommentaren wird Stanton gepriesen, klinge sie doch „genau wie die wilde Hermine in den Büchern“, was besonders gut passen würde. Bevor die junge Schauspielerin sich die Rolle der genialen Granger sichern konnte, war sie einem kleineren Publikum schon keine Unbekannte mehr. Zwischen September 2023 und März 2024 spielte sie die Matilda Wormwood im ebenso benannten Musical, anschließend sah man sie in Starlight Express. Mit Hermine dürfte sie allerdings ziemlich sicher schon früh die Rolle ihres Lebens spielen – an der Seite weiterer Stars der Harry Potter-Serie, die wir bereits aus anderen Stücken kennen.

