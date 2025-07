Harry Potter-Serie: Neue Besetzung sorgt für Begeisterung bei den Fans – „Verdammt, das ist der Hammer!“

Das neue goldene Trio rund um Harry, Ron und Hermine ist gefunden, auch Charaktere wie Albus Dumbledore sind längst in sicherer Hand. Nun ist eine weitere, ja fast schon ikonische Rolle für die Harry Potter-Serie besetzt: Sie ist laut, stinkt und doch wunderschön wie unverzichtbar.

Die Rede ist vom Hogwarts Express, der regelmäßig die jungen Hexen und Zauberer vom Bahnhof King’s Cross zur Schule bringt und wieder zurück. Jetzt steht fest, welche Lokomotive den wichtigen Part in der Serie übernimmt – Fans stoßen zur Freude mit einem Butterbier an.

Harry Potter-Serie: Das ist der neue Hogwarts Express

Statt auf einen berühmten Hollywood-Namen zu setzen, hat sich das Produktionsteam der Harry Potter-Serie für die Wightwick Hall BR (WR) 4-6-0 5MT 6989 entschieden. Diese Dampflok wird in Zukunft zum Hogwarts Express, wie das Buckinghamshire Railway Centre selbst offiziell bekanntgeben durfte.

Dass es die gute Lok überhaupt noch zum Serienstar schafft, ist aufgrund ihrer Vergangenheit bemerkenswert. Sie ist ihres Alters wegen schon auf einem Schrottplatz gewesen, aber ein paar Mitarbeitende des Zug-Museums konnten sie dort vor ihrem Ende bewahren. Sie holten die Lok zu sich und restaurierten sie über viel Jahre hinweg – erst seit 2019 ist sie wieder richtig fahrtüchtig.

Damit hat die Wightwick Hall BR etwas mit ihrer Vorgängerin gemeinsam. Auch die GWR 5972 Olton Hall, die in den Harry Potter-Filmen als Hogwarts Express diente, wurde einst schon ausgemustert und in nahezu letzter Sekunde gerettet. Später ist sie noch zum Einsatz gekommen, um Tourist*innen eine Fahrt zu ermöglichen, wie sie in den Büchern vorgekommen ist.

„Hoffe, sie hat die Bücher gelesen“

Obwohl dieses Mal kein neuer Schauspieler oder eine neue Schauspielerin bekanntgegeben wurde, kommt die Enthüllung des neuen Zugs bei den Fans gut an. Im Subreddit zur Harry Potter-Serie ist etwa von einer „super-süßen Ankündigung“ oder von einem „Casting“ die Rede, um welches regelrecht „gebettelt wurde“.

Manch einer nimmt die News auch mit Humor: „Ich hoffe, sie hat die Bücher gelesen!“, schreibt beispielsweise der oder die Nutzer*in PM_me_a_bad_pun. „Dieser Zug ist eindeutig zu alt. Ich wünschte, sie würden sich an eine altersgemäße Besetzung halten“, ist derweil an anderer Stelle zu lesen. Und wiederum andere freuen sich richtig und äußern sich entsprechend euphorisch mit Äußerungen wie „Verdammt, das ist der Hammer!“.

Hier könnt ihr den Zug auf Instagram bereits bestaunen:

Schon sehr bald dürfte es erst einmal für die Wightwick Hall BR (WR) 4-6-0 5MT 6989 in die Maske gehen. Immerhin muss der Lack für den ersten Auftritt in der Harry Potter-Serie entsprechend sitzen. Vielleicht trifft sie dann auch schon bald auf die anderen Stars der Reihe, darunter die erst vor kurzem bestätigten Darsteller*innen für Harry, Ron und Hermine.

Quelle: Instagram / @bucksrailcentre, Reddit / @J00JGabs, @Important-Ad4171, @PM_me_a_bad_pun