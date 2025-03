Harry Potter-Serie: Neue Infos über Besetzung absolut ikonischer Rolle – „Brillante Wahl“

Es ist keine leichte Aufgabe, neue Gesichter für die so tiefgreifend in der Popkultur verankerten Figuren aus dem Harry Potter-Universum zu finden. Aber genau diese Aufgabe haben sich die Verantwortlichen hinter der bevorstehenden Serie gestellt.

Immerhin soll die Geschichte der Bücher erneut im Bewegtbild erzählt werden, da kann ein mittlerweile 35 Jahre alter Daniel Radcliffe beispielsweise kaum erneut als 10-jähriger Junge auftreten. Aber auch den im erwachsenen Alter gezeigten Charakteren steht eine Neubesetzung bevor. Darunter auch ein Hagrid, dessen Darsteller nun womöglich enttarnt wurde.

Derber britischer Komiker als Hagrid?

Der entscheidende Hinweis auf den nächsten Schauspieler von Hagrid glauben Fans in einem Instagram-Post des britischen Comedians Nick Frost, wie Deadline berichtet. Frost schreibt unter das geteilte Selfie die Worte „Was für ein verdammt schöner Tag! Es passiert, es passiert tatsächlich. Bleib(t) cool“. Hinzukommt, dass er angefangen hat, auf der Plattform anderen Personen zu folgen, die für Rollen in der Harry Potter-Serie im Gespräch sind. Darunter John Lithgow, vermutlich bald als Dumbledore zu sehen, und Paapa Essidu, der Professor Snape verkörpern könnte.

Frost ist bisher vor allem für sein Wirken im Film Shaun of the Dead, einer Zombiefilm-Parodie, in der er den Loser-Typ Freund des Protagonisten spielt, und seine Performance in der Polizei-Komödie Hot Fuzz bekannt. Beide Male übrigens an der Seite von Kollege Simon Pegg. Wenn die Harry Potter-Serie Ende 2026, wie aktuell geschätzt wird, als HBO-Produktion erscheint, fügt Frost also womöglich Hagrid seinem Repertoire hinzu.

Das sagt HBO zu den Vermutungen

Eine offizielle Bestätigung steht allerdings noch aus. HBO hat die Einordnung der Gerüchte abgewiesen und kommentiert bloß: „Wir wissen zu schätzen, dass so eine hoch gehandelte Serie viele Gerüchte und Spekulationen hervorruft. Während wir uns in der Phase vor der eigentlichen Produktion befinden, werden wir nur Details bestätigen, sobald Verhandlungen final abgeschlossen sind“.

Auch wenn die Person, welche die ursprüngliche Tuschelei zur Harry Potter-Serie gestartet hat, ihr Profil auf Reddit gelöscht hat, geht die Diskussion an anderer Stelle heiter weiter. Viele Fans freuen sich über die Aussicht, Nick Frost als Hagrid zu sehen und bekunden ihren Zuspruch mit Aussagen wie „Brillante Wahl“ oder „Das ist gutes Casting„. Einige witzeln auch mit ausgedachten Zitaten darüber, wie der fürs Fluchen bekannte Frost seine Wortwahl als Hagrid gestalten könnte.

Der tatsächliche Cast bleibt vermutlich noch etwas länger ein Rätsel. Was wir jedoch schon wissen ist, welche Personen die Zügel für das Projekt in die Hand gedrückt bekommen haben. Autorin J.K. Rowling agiert als ausführende Produzentin, an ihrer Seite Produzent David Heymann. Die Aufgabe der Showrunnerin wird Francesca Gardiner zuteil, die zuvor mit an der Serie Succession gearbeitet hat, genauso wie Regisseur Mark Mylod.

Jede Staffel soll ein Schuljahr der Hogwarts-Gang abdecken, dafür Dreharbeiten über einen Zeitraum von höchstens 10 Jahren vorgesehen. Alle uns bekannten Infos zur Harry Potter-Serie findet ihr in unserem Übersichtsartikel nochmal genauer beleuchtet.

