Harry Potter-Serie: Neuer Hagrid-Star bezieht Stellung zu heftiger Kontroverse

Mit der Harry Potter-Serie will HBO die Geschichte um den berühmtesten aller Zauberlehrlinge neu erzählen. Diese wird mit immer weiteren Enthüllungen ihrer Stars von Woche zu Woche greifbarer, wissen wir doch bereits, wer sich die Umhänge überstreift und die Zauberstäbe gen Himmel streckt.

Einer, der für die Serienadaption von J.K. Rowlings Romanvorlage künftig vor der Kamera stehen wird, ist kein Geringerer als Nick Frost. Er beerbt den verschiedenen Robbie Coltrane in der Rolle des wachsamen, aber im Herzen warmen und wohlwollenden Wildhüters Rubius Hagrid – und stellt vorab direkt einmal klar, was er von einer nicht wenig und immer wieder diskutierten Kontroverse hält.

Harry Potter-Serie: Hagrid-Darsteller distanziert sich von J.K. Rowling – „nicht einfach hoffen, dass es vorbeigeht“

Während natürlich auch die neuen Besetzungen des magischen Trios rund um Harry, Hermine und Ron für Jubelschreie unter den Potterheads sorgten, war es vor allem Nick Frost in der Rolle des Hünen Hagrid, der als Nezugang des Casts zu begeistern wusste. Doch leider schwappte ihm auch eine Welle der Kritik entgegen, denn die Freude über frische Fetzen an Informationen zur Harry Potter-Serie werden regelmäßig von der Kontroverse um J.K. Rowling, aus deren Feder die ursprüngliche Romanvorlage stammt, überschattet. Die Autorin setzt seit Jahren regelmäßig Zeichen gegen die LGBTQIA+-Bewegung, unterstützt dabei auch Kampagnen, die sich gegen die Rechte und Gleichbehandlung von trans Personen richten.

Schon mit der Veröffentlichung des Kassenschlagers Hogwarts Legacy trat die Debatte um Rowlings Person immer wieder in den Vordergrund, sorgte mitunter auch dafür, dass der weitestgehend gefeierte, virtuelle Ausflug zur Schule für Hexerei und Zauberei scharf kritisiert und teils gar boykottiert wurde. Auch Schauspieler Nick Frost lässt kein gutes Haar an der Schöpferin, würden ihre Ansichten doch so gar nicht zu denen des Hagrid-Stars passen. Gegenüber The Observer erklärt Frost: „Sie darf ihre Meinung haben und ich darf meine haben, sie stimmen nur in keiner Weise überein.“

Auch spannend: Harry Potter-Serie: Neue Besetzung macht Fans sprachlos – „direkt aus dem Buch!“

Nach der Bekanntgabe seiner Rolle wurde er von Rowlings Gegnern rau angegangen, sodass sich Frost gezwungen sah, die Kommentare unter dem entsprechenden Instagram-Post zu deaktivieren und öffentlich Stellung zu beziehen. Die Autorin ist als ausführende Produzentin an der Harry Potter-Serie beteiligt, hat allerdings wohl kein Mitspracherecht beim Casting. Hinsichtlich der häufig in den Vordergrund gestellten Kontroverse um Rowlings Mitwirken an der Serie und ob dieses sie nicht überschatten würde, heißt es seitens des 53 Jahre alten Briten, der noch in diesem Jahr in der Realverfilmung von Drachenzähmen leicht gemacht auf der großen Leinwand zu sehen ist:

Ich weiß es nicht. Aber vielleicht sollte es nicht verpuffen? Wir sollten nicht einfach hoffen, dass es vorbeigeht, nur weil es das bequemer macht. Vielleicht sollten wir uns weiterbilden.

Neben Nick Frost positionieren sich auch weitere Kollegen und Kollegen aus Hollywood, darunter Co-Star Paapa Essiedu, der sich künftig das Gewand von Slytherin Hauslehrer Severus Snape überstreifen darf, gegen Rowlings diskriminierende Sichtweisen. Welche Stars sich dem Cast der Harry Potter-Serie noch anschließen und aus welchen Filmen oder Serien ihr sie bereits kennen könntet, verraten wir euch aber an anderer Stelle ganz ausführlich.

Quellen: The Observer, Instagram / @friedgold