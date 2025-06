Harry Potter-Serie: Neues Statement lässt Fans wieder hoffen – „Haben die ersten beiden Episoden gelesen…“

Bei HBO läuft dieser Tage alles auf Hochtouren: Die Dreharbeiten zur Harry Potter-Serie stehen mehr oder weniger kurz bevor. Wird die neue Umsetzung tatsächlich gut? Das wissen wir noch nicht, aber die vielleicht wichtigste Person des Franchise zieht bereits ein positives Fazit.

Gemeint ist Autorin J.K. Rowling, welche vor vielen Jahren die Buchreihe rund um den jungen Zauberer und seine Freunde erfunden hat. Auch heute hat ihr Wort rund um die sogenannte Wizarding World noch immer Gewicht, da sie in alle großen Projekte involviert ist. Auf Twitter hat sie sich nun zur kommenden TV-Adaption geäußert – und Fans schöpfen daraus neue Hoffnung.

Harry Potter-Serie: J.K. Rowling über die Drehbücher

Offiziell ist J.K. Rowling als „auszuführende Produzentin“ für die neue Harry Potter-Serie am Start. Das heißt, sie übernimmt einen beratenden Charakter, gibt ihre Meinung ab und ist in kreative Schaffensprozesse zumindest ein Stück weit eingebunden. Für die Drehbücher und Casting-Entscheidungen ist sie aber nicht in erster Linie zuständig.

Auf Twitter wurde sie deshalb schon des Öfteren gefragt, wie sie denn zur nächsten Umsetzung ihrer Erfolgsromane steht. Direkt geäußert hat sie dazu nicht – bis jetzt. Am 22. Juni hat sie auf der Social Media-Plattform, wo ihr immerhin über 14 Millionen Nutzer*innen folgen, ihre erste Meinung zur Serie mitgeteilt. Das Fazit? Sehr positiv.

„Ich habe die ersten beiden Episoden der kommenden HBO-Harry-Potter-Serie gelesen und sie sind SO, SO, SO GUT!“, schreibt die 59-jährige Britin. Weiter ins Detail geht sie nicht, lässt aber wissen, dass sie an den Skripten nicht mitgeschrieben hat. Sie habe aber „eng mit den äußerst talentierten Autoren“ zusammengearbeitet.

Fans atmen erleichtert auf

In der Harry Potter-Community, beziehungsweise in einem Teil davon, kommen die Äußerungen Rowlings gut an. „Tolle Neuigkeiten! Sie ist nicht gut im Schreiben von Drehbüchern, aber ich hoffe, dass sie mit ihrer Aufsicht die Integrität ihrer ursprünglichen Geschichte bewahrt“, fasst auf Reddit etwa der oder die Nutzer*in die überwiegende Stimmung zusammen. Andere stimmen zu, bezeichnen JKR als „großartige Romanautorin“, aber als weniger talentierte Drehbuchschreiberin.

Die Diskussion auf Reddit findet ihr hier:

Insbesondere ihr Arbeit an den Fantastische Tierwesen-Filmen wird in den Kommentaren immer wieder kritisiert, da sie dort nicht unbedingt ihre beste Leistung abgerufen habe. Nightmarelove 19 kommentiert: „Sie ist mit Büchern am besten bedient. Drehbücher schreiben ist nicht ihr Ding. Die Fantastic Beast-Filme waren nicht gut und sie war die Co-Autorin.“

Ob die Adaption am Ende die Fußstapfen der Filmreihe komplett ausfüllt, erfahren wir übrigens erst frühestens Ende 2026. Eine Besetzung in der Harry Potter-Serie macht die Fans aber schon jetzt sprachlos.

