Harry Potter-Serie: Releasejahr steht jetzt fest – Auf dieses Bild haben Fans nur so gewartet

Fans des wohl berühmtesten Zauberers aller Zeiten dürften dieser Tage wohl Freudensprünge machen, denn HBO versorgt sie mit allerlei handfesten Informationen zur heißersehnten Harry Potter-Serie. Denn neben der Bekanntgabe des Releasejahres stehen auch weitere Cast-Mitglieder fest.

Doch damit bei Weitem nicht genug: Der US-amerikanische Sender veröffentlichte im selben Atemzug ein Bild, auf das Potterheads aus aller Welt nur so gewartet haben. Während es die einen seitdem sprachlos zurücklässt, überschlagen sich andere mit ihren Wortmeldungen auf Twitter, Reddit und Co. nur so mit Lob und Vorfreude auf den TV-Start.

Harry Potter-Serie: Das ist das erste Bild des Hauptdarstellers im Gryffindor-Gewand

Das Wichtigste zunächst: Die Dreharbeiten der Harry Potter-Serie haben offiziell Fahrt aufgenommen, im Tempo des Nimbus 2000 möchte HBO das Projekt, welches eine Laufzeit von zauberhaften zehn Jahren umspannen soll, auf die heimischen Smart TV-Screens hieven. Doch gedulden müssen wir uns noch etwas, ehe wir die Abenteuer von Harry, Ron und Hermine auch tatsächlich wieder mit eigenen Augen verfolgen dürfen, denn im kommenden Jahr wird es entgegen allen optimistischen Erwartungen wohl nichts mehr.

Stattdessen wird sich der Serienstart der magischen Mammutproduktion auf das Jahr 2027 belaufen, wie man jüngst bekannt gegeben hat. Dabei soll jedes einzelne Buch mit einer ganzen Staffel bedacht werden, womit den Serienschöpfenden wesentlich mehr Zeit gegeben wird, die Geschichte der legendären Romanvorlage, die zahllose Leserinnen und Leser in ihren Bann gezogen hat, zu erzählen. Den dirigierenden Zauberstab hält im Übrigen Mark Mylod als Director in der Hand, während Adriano Goldman die Aufgabe des Director of Photography übernimmt. Um den Drehstart gebührend zu feiern hat sich HBO aber noch ein ganz besonderes Schmankerl einfallen lassen.

Mit einem Bild, auf das wohl jeder Potterhead der Welt gewartet haben dürfte, präsentierte man uns stolz den erst elf Jahre alten Dominic McLaughlin, der in die Robe des Hauptprotagonisten Harry und damit auch die Fußstapfen des berühmten Daniel Radcliffe schlüpft:

Ganz nebenbei, aber nicht minder interessant, veröffentlichte man vier weitere Namen, die sich dem strahlenden Cast der Harry Potter-Serie anschließen werden. So übernimmt Rory Wilmot die Rolle des schüchternen und tollpatschigen Neville Longbottom, während Louise Brealey (Sherlock) als Madam Rolanda Hooch künftig auf dem Quidditch-Feld für Ordnung sorgt und Amos Kitson als Dudley Dursley seinem Cousin Harry im Schrank unter der Treppe das Leben schwer machen darf. Als bekanntester Neuzugang dürfte allerdings Anton Lesser als Zauberstabvirtuose Garrick Ollivander gelten, der vor allem Fantasy-Fans in seiner Rolle als schleimig-skrupelloser Ex-Maester Qyburn im Game of Thrones in Erinnerung geblieben sein dürfte.

Sie schließen sich dem bereits bestehenden Cast rund um John Lithgow, Nick Frost, Paapa Essidu und weiteren namhaften Schauspielerinnen und Schauspielern der Harry Potter-Serie, die ihr womöglich bereits aus anderen Filmen und Serien kennt, an. Eine Darstellern hat ihren Fans zuletzt mit ihrer Performance sogar ganz und gar die Sprache verschlagen, während ein Star der ursprünglichen Filme sich mit Lob für seinen Nachfolger gar nicht zurückhalten konnte.

Quellen: Pressemitteilung, Instagram / hbomax