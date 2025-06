Harry Potter-Serie: „Sensationelle Neuigkeiten“ – Dieser Star äußert sich jetzt zu seinem Nachfolger

Mit der Harry Potter-Serie werkelt der US-amerikanische Sender HBO derzeit an seinem nächsten heißersehnten Hit mit Potenzial zum Kassenschlager. Fans aus aller Welt sehen dem Start, der frühstens im kommenden Jahr erfolgen dürfte, bereits jetzt voller Spannung entgegen.

Doch nicht nur die Potterheads sind es, die die Serienadaption des populären Roman- und Film-Franchise entgegenfiebern. Auch der eine oder andere Hollywood-Star kann es kaum erwarten – wie jetzt ein altbekannter Vertreter, der in den Leinwandproduktionen rund um den berühmten Zauberlehrling einen beliebten Schurken zum Besten gab, beweist. Dieser hat zugleich ein paar wohlwollende Worte für seinen Nachfolger in petto.

Harry Potter-Serie: Malfoy-Star gibt Nachfolger seinen Segen – „Ungeheuer talentiert“

Nachdem wir erst jüngst von neun weiteren Schauspielerinnen und Schauspielern, die in der Harry Potter-Serie in die Gewänder der bedeutenden Hexen und Zauberer schlüpfen, erfuhren, melden sich bereits erste berühmte Kolleginnen und Kollegen zu Wort. Einer von ihnen ist Jason Isaacs, der in der Filmreihe, die in den 2000er-Jahren auf Grundlage der nicht minder gefeierten Romanvorlage zum magischen Mega-Erfolg avancierte, die Rolle des Lucius Malfoy, Dracos Vater, übernahm.

Der Slytherin-Schurke gilt trotz seiner offensichtlich bösen Absichten als beliebter Charakter des zauberhaften Universums, was mitunter an Isaacs eiskalter, zuweilen wunderbar arrogant und hochmütig herübergebrachten Performance auf der großen Leinwand liegen dürfte. Mit Johnny Flynn steht bereits sein Nachfolger für die Neuverfilmung im Staffelformat vor der Kamera und für eben jenen hat der Alt-Star nichts als warme Worte übrig.

Via Instagram richtet er sich direkt an seinen Erben und übergibt dem frisch geschmiedeten Hausherren symbolisch die Schlüssel zum Anwesen der Malfoys:

Dabei spielt er auf eine seiner wohl ikonischsten Szenen an. Doch zunächst folgt eine Lobeshymne auf Flynn: „Ich habe gerade gehört, dass der großartige Johnny Flynn Lucius Malfoy in der neuen Harry Potter-Serie spielen wird. Das sind sensationelle Neuigkeiten für Harry Potter-Fans – zu denen auch ich gehöre. Denn Johnny ist ein brillanter Schauspieler und irritierenderweise ist er auch noch ein brillanter Musiker! Er ist ein wirklich wunderbarer Mensch.“ (via People).

Profi-Tipp für Slytherin-Schurken direkt von Malfoy Senior höchstpersönlich

Im Zuge seines Instagram-Posts spricht Jason Isaacs darüber hinaus von einem „ungeheuer talentierten Renaissance-Menschen“, also einem Alleskönner, dem er die Rolle des schurkischen Senior-Malfoys anvertraut. Beide Schauspieler kennen sich aus einem gemeinsamen Film – Die Täuschung – indem Isaacs seinen Nachfolger bereits vergöttert habe, wie er gesteht. Er könne kaum erwarten, was sich eben jener für die Rolle des Lucius Malfoy einfallen lassen würde, heißt es weiter.

Zu guter Letzt hat Isaacs noch einen Profi-Tipp aus erster Hand für den jüngeren Johnny Flynn parat: „Pass auf diese Hauselfen auf – das sind spitzohrige Bastarde, die dir in den Rücken fallen und dich drankriegen. Viel Spaß!“ – womit er ganz sicher auf den legendären Moment anspielt, indem der von den Malfoys versklavte Dobby sich gegen seinen Meister wendet und schlussendlich sogar von Harry per Sockenspende aus den fiesen Fängen des Todessers befreit wird. Eine weitere neue Besetzung der Harry Potter-Serie macht Fans derweil sprachlos – „direkt aus dem Buch!“.



Quellen: Instagram / @therealjasonisaacs, People