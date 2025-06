Harry Potter-Serie: So anders soll Hagrid werden – „lieb, verirrt, gewalttätig, warmherzig und lustig“

In der kommenden Harry Potter-Serie wird sich einiges im Vergleich zu den Filmen ändern, das dürfte so gut wie sicher sein. Immerhin sehen wir gleich zahlreiche neue Schauspieler*innen, die in die Rolle der uns bekannten Charaktere schlüpfen. Manche von ihnen stehen vor einer wahren Mammutaufgabe.

Das gilt insbesondere für Nick Frost, der in der geplanten Neuadaption der Bücher den Wildhüter Rubeus Hagrid mimt. In der vorherigen Filmreihe schlüpfte Robbie Coltrane in das Kostüm des Halbriesen und eroberte damit die Herzen vieler Fans. Ein Fakt, dem sich Frost sehr wohl bewusst ist – weshalb er gar nicht erst Coltranes Art kopieren möchte.

Harry Potter-Serie: So sieht Nick Frost die Rolle von Hagrid

In einem Interview mit dem englischsprachigen Magazin Collider anlässlich des bevorstehenden Kinostarts von Drachenzähmen leicht gemacht hat sich Nick Frost Zeit genommen, um kurz auch über sein nächstes großes Projekt zu sprechen: Hagrid in der Harry Potter-Serie.

Dabei stellt er eines direkt klar: „Ich bin mir zwar darüber im Klaren, dass Robbie [Coltrane] eine erstaunliche Leistung vollbracht hat, aber ich werde nie versuchen, wie Robbie zu sein.“ Zudem führt er aus, dass er natürlich das „Buch respektieren müsse“, aber in diesem Rahmen würde es „Spielraum für Kleinigkeiten geben“.

Was das für seine Rolle heißt? Er möchte Hagrid als „lustig und frech und ängstlich und beschützend und kindlich“ interpretieren. In einem zweiten Interview mit Screenrant ergänzt der Schauspieler, dass er Hagrid noch beschützender darstellen möchte. Das würde gut zur Vorlage passen, denn in den Büchern ist der Wildhüter noch eine ganze Ecke mehr fürsorglicher gegenüber Harry, Ron und Hermine, als es in den Filmen der Fall ist.

Wann sehen wir das erste Mal den neuen Hagrid?

Aktuell laufen die Kameras für die Harry Potter-Serie übrigens noch nicht. Das Produktionsteam ist jedoch schon mit den Arbeiten intensiv beschäftigt, bereitet unter anderem Drehorte und Requisiten vor. Es dürfte also wohl nicht mehr lange dauern, bis tatsächlich die ersten Aufnahmen entstehen.

Auf die Veröffentlichung der ersten Staffel müssen wir trotzdem noch einige Zeit warten. Voraussichtlich erst Ende 2026 oder sogar erst im Frühjahr 2027 könnte die Harry Potter-Serie starten – und dann werden wir wohl auch schon sehr früh, die ersten Schritte des neuen Hagrid zu Gesicht bekommen.

