Die Harry Potter-Serie: Start, Besetzung, Handlung und Streaming – das ist bisher bekannt

Egal ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene: Fast jeder hat sicherlich schon einmal von Harry Potter gehört. Sieben Bücher und acht Filme lang konnten wir den Hogwarts-Schüler intensiv begleiten. Jetzt kehrt er bald zurück: HBO und Warner Bros. arbeiten derzeit an einer Serie, die sich noch einmal der Geschichte des Jungen mit der Narbe widmet.

Richtig gelesen, die geplante Harry Potter-Serie wird ein Remake basierend auf den sieben Bücher, die J.K. Rowling in die Welt gesetzt hat. Was wir bislang zu der Umsetzung wissen und welche Verbindung sie überraschenderweise zu Hogwarts Legacy 2 bereithält, fassen wir euch in diesem Artikel zusammen.

Start: Wann erscheint die Harry Potter-Serie?

Zu einer Harry Potter-Serie gab es schon sehr lange Gerüchte, die jedoch seitens der Verantwortlichen immer wieder dementiert worden sind. Doch nachdem die Filmreihe Phantastische Tierwesen mit Dumbledores Geheimnisse zum Erliegen gekommen ist, brauchte Warner Bros. einen neuen Weg, die Lizenz für sich zu nutzen: Die Idee einer Neuauflage in Serienform wurde heiß diskutiert, ehe am 12. April 2023 die offizielle Ankündigung erfolgte.

Zu dem Zeitpunkt gab es aber weder ein fertiges Drehbuch noch waren die Showrunner gefunden. Mittlerweile befindet sich das Projekt aber auf einem guten Weg: Im Sommer sollen endlich die Dreharbeiten im Warner Bros. Studio in Leavesden beginnen. Mit einer Veröffentlichung der Harry Potter-Serie wird für Ende 2026 geplant, eventuell folgt der Start auch erst 2027.

Lesetipp: Auch Hogwarts Legacy 2 soll Verbindungen zur Harry Potter-Serie haben, wie wir in unserer großen Übersicht festhalten

Ein genaues Datum gibt es bislang nicht, es wird wohl auch noch eine Weile auf sich warten lassen. Immerhin wissen wir aber, dass Warner Bros. einen Zehn-Jahres-Plan mit der Serie verfolgt, um die neuen Jungstars nicht zu alt werden zu lassen. Ein Problem, mit dem sich etwa Konkurrent Netflix bei Stranger Things schwergetan hat.

Streaming-Dienst: Wo wird die Harry Potter-Serie laufen?

Wer Warner Bros. und Serie sagt, muss auch HBO sagen: Der Pay-TV-Sender gehört fest zum riesigen Filmunternehmen und ist auch überaus erfolgreich. Videospiel-Fans dürften den Anbieter spätestens seit der Umsetzung von The Last of Us kennen, aber auch für Game of Thrones, True Detective oder auch Sopranos zeichnete sich HBO verantwortlich.

Im Falle der Harry Potter-Serie ist ebenfalls der Sender für die Ausstrahlung zuständig. In Deutschland gibt es jedoch bislang HBO nicht, stattdessen liefen die Produktionen des US-Kanals stets bei Sky beziehungsweise dessen Streaming-Dienst WOW. Die Partnerschaft läuft jedoch voraussichtlich in diesem Jahr aus, weshalb Warner Bros. 2026 in Europa mit seinem eigenen Dienst Max in Europa an den Start gehen möchte.

Viel gab es noch nicht zu sehen, aber der Teaser zur Harry Potter-Serie brachte schon mal wohlige Klänge fürs Ohr:

Sollte dieser Fall eintreten, dann dürfte die Harry Potter-Serie exklusiv bei Max beziehungsweise HBO zu sehen sein. Bestätigt ist das alles bislang jedoch noch nicht. Wir halten euch diesbezüglich auf dem Laufenden.

Handlung: Was erzählt die Harry Potter-Serie?

Es dürfte vermutlich niemanden groß überraschen, aber HBO und Warner Bros. haben es sich zum Ziel gesetzt, die komplette Handlung von Harry Potter umzusetzen. Im Mittelpunkt stehen demnach wieder einmal die sieben Bücher, die jeweils mehr oder weniger ein komplettes Schuljahr von Harry Potter, Ron Weasley und Hermine Granger als Protagonist*innen abbilden.

Der Plan ist es laut Warner Bros., dass jedes Buch innerhalb einer Staffel verfilmt wird, weshalb wir natürlich schon viele Details zur Handlung bereits wissen. Es ist jedoch möglich, dass die Serie auf einige Punkte intensiver eingeht oder eventuell hier und dort ein paar Neuerungen liefert, die nicht einmal so in den Büchern explizit vorgekommen sind.

Ob wir auch mehr Quidditch zu sehen bekommen? Vielleicht. Als Videospiel hat das zuletzt aber nicht so gut geklappt:

Klar ist aber: Harry Potter dreht sich um den namensgebenden Jungen, der bereits früh nach seiner Geburt seine Eltern verliert und fortan bei seinem Onkel und Tante aufwachsen muss. Im Alter von elf Jahren erfährt er, dass er eigentlich ein Zauberer ist und an der Hogwarts Schule für Hexerei und Zauberei ausgebildet werden soll – gleichzeitig beginnt damit sein Kampf gegen den dunklen Zauberer Lord Voldemort. Am ehesten lässt sich die Handlung als eine Mischung aus Coming-of-Age und Fantasy beschreiben.

Showrunner & Regisseur: Wer ist für die Umsetzung verantwortlich?

Wo J.K. Rowling als Autorin der Harry Potter-Bücher bei Hogwarts Legacy nur in beratender Form tätig war, kehrt sie für die Serie deutlich stärker zurück: Sie ist offiziell die auszuführende Produzentin. Neben ihr agiert David Heyman als Produzent, der auch schon die bisherigen Verfilmungen des Romanstoffs zu verantworten hatte.

Zwei Monate nach der Ankündigung konnte HBO dann auch eine weitere entscheidende Rolle füllen. Mit Francesca Gardiner wurde die Showrunnerin gefunden, die unter anderem zuletzt als Autorin für die Erfolgsserie Succession tätig war. Zudem konnte auch ein Regisseur verpflichtet werden: Der Brite Mark Mylod, welcher ebenfalls für Succession, aber auch schon für Game of Thrones tätig war, nimmt zumindest in der ersten Staffel Platz im Regiestuhl.

Cast: Wer besetzt welche Rolle?

Was vermutlich kaum jemanden überraschen dürfte, aber mit der Harry Potter-Serie werden nahezu alle Rollen neu besetzt. Von den einstigen Stars wie Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Tom Felton, Robert Pattinson oder Gary Oldman kehrt wahrscheinlich niemand zurück. Stattdessen suchte HBO mithilfe eines Casting-Aufrufs erst einmal Kinder zwischen neun und elf Jahren aus Großbritannien, die zukünftig die drei Hauptrollen übernehmen.

Offiziell sind bislang aber noch keine Namen zur Besetzung gefallen. Das gilt ebenso für die erwachsenen Rollen rund um Albus Dumbledore, Minerva McGonagall, Lord Voldemort, Hagrid oder Snape. Es gibt jedoch zahlreiche Gerüchte, die mitunter sehr spannend ausfallen:

Albus Dumbledore: Hier wurde zwischenzeitlich oft Oscar-Preisträger Mark Rylance , bekannt aus Bridge of Spies, gehandelt. Auch bei den Fans gilt er als einer der Favoriten für die Rolle des Hogwarts-Schulleiters. Seit kurzem ist jedoch ein anderer Star auf Platz 1 zu finden: John Lithgow , bekannt aus Dexter oder How I Met Your Mother, soll kurz vor der Unterschrift stehen.

Hier wurde zwischenzeitlich oft , bekannt aus Bridge of Spies, gehandelt. Auch bei den Fans gilt er als einer der Favoriten für die Rolle des Hogwarts-Schulleiters. Seit kurzem ist jedoch ein anderer Star auf Platz 1 zu finden: , bekannt aus Dexter oder How I Met Your Mother, soll kurz vor der Unterschrift stehen. Hagrid : Der Wildhüter der Schule könnte vielleicht von Brett Goldstein (Ted Lasso) verkörpert werden. Serien-Erfahrung hat dieser auf jeden Fall vorzuweisen.

: Der Wildhüter der Schule könnte vielleicht von (Ted Lasso) verkörpert werden. Serien-Erfahrung hat dieser auf jeden Fall vorzuweisen. Professor Snape: Jahrelang verkörperte Alan Rickman die Rolle des Zaubertranklehrers, zukünftig soll es Paapa Essiedu richten. Dieser ist unter anderem aus Gangs of London bekannt.

Jahrelang verkörperte Alan Rickman die Rolle des Zaubertranklehrers, zukünftig soll es richten. Dieser ist unter anderem aus Gangs of London bekannt. Voldemort: Ralph Fiennes wird nicht noch einmal den dunklen Lord verkörpern, stattdessen könnte es aber ein anderer Hollywood-Star werden. Niemand geringeres als Cillian Murphy (Oppenheimer, Batman Begins) soll im Gespräch sein. Selbst sein Vorgänger würde das gut finden.

Ralph Fiennes wird nicht noch einmal den dunklen Lord verkörpern, stattdessen könnte es aber ein anderer Hollywood-Star werden. Niemand geringeres als (Oppenheimer, Batman Begins) soll im Gespräch sein. Selbst sein Vorgänger würde das gut finden. Professor Quirrell: Jüngste Gerüchte sehen Murphy allerdings in einer anderen Rolle. Er könnte vielleicht statt Voldemord „nur“ Professor Quirrell in der ersten Staffel spielen und würde sich somit nicht jahrelang binden.

Jüngste Gerüchte sehen Murphy allerdings in einer anderen Rolle. Er könnte vielleicht statt Voldemord „nur“ Professor Quirrell in der ersten Staffel spielen und würde sich somit nicht jahrelang binden. Minerva McGonagall: Im Gespräch ist oft Bad Sisters-Star Sharon Horgan, die offenbar den Mantel von der erst 2024 verstorbenen Maggie Smith übernimmt.

Im Gespräch ist oft Bad Sisters-Star Sharon Horgan, die offenbar den Mantel von der erst 2024 verstorbenen Maggie Smith übernimmt. Petunia Dursley: Das bislang jüngste Casting-Gerücht beschäftigt sich mit Flebag-Star und Indiana Jones-Schauspielerin Phoebe Waller-Bridge, die möglicherweise Harrys Tante spielen könnte.

Ob John Lithgow ein guter Dumbledore wäre? Wissen wir noch nicht, aber über Erfahrung verfügt der 79-Jährige auf jeden Fall:

Wie bereits erwähnt: Bislang ist nicht eine einzige Rolle seitens HBO bestätigt. Wir erwarten jedoch, dass es wohl spätestens zum Drehbeginn die ersten Meldungen geben wird, welche Schauspieler*innen an Bord sind. Die Liste wird dann entsprechend aktualisiert.

Vergleich mit den Filmen: Was ändert sich in der Serie?

Obwohl vieles noch unter Verschluss gehalten wird, soll die Harry Potter-Serie mehr als nur eine bloße Neuauflage der Filme werden. Stattdessen wollen die Macher mit dem neuen Format wesentlich tiefer und vermutlich auch detailgetreuer in die Wizarding World eintauchen.

Von einer Änderung wissen wir sogar schon: Poltergeist Peeves wird definitiv in der Serie auftauchen. In den Filmen wurde er weggelassen, während er in den Spielen wiederum mit dabei war. Auch Hermines Umgang mit den Elfen könnte innerhalb der Staffeln stärker beleuchtet werden.

Verbindung zu Hogwarts Legacy 2

Ganz allein auf weiter Flur ist die Harry Potter-Serie übrigens nicht: Wie Warner Bros. Games ehemaliger Präsident David Haddad in einem Interview bestätigte, soll auch Hogwarts Legacy 2 in Verbindung mit der Serie stehen. Das Rollenspiel soll demnach einige Handlungsstränge aufgreifen beziehungsweise koordinieren.

Wie genau das am Ende aussieht, wissen wir noch nicht. Dass jedoch mit Hochdruck an der Fortsetzung zu Hogwarts Legacy gearbeitet wird, ist unlängst noch einmal deutlich worden.

