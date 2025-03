Harry Potter-Serie: Stranger Things-Star könnte ikonische Rolle übernehmen – „Wäre perfekt“

Während es rund um die Harry Potter-Serie bei HBO noch nicht allzu viele Informationen aus offizieller Quelle gibt, kochen die Kessel der Gerüchteküche nur so über vor zauberhaftem Gebräu. Ein Stranger Things-Star ist nun in den Fokus jüngster Spekulationen und Fan-Wünsche gerückt.

Denn langsam aber sicher scheint sich der Cast des Reboots in Episodenform zu füllen – wenn wir auch noch keinen blassen Schimmer davon haben, wer überhaupt in die Umhänge des legendären Gryffindor-Trios bestehend aus Harry, Ron und Hermine schlüpft.

Harry Potter-Serie: Fans wünschen sich Stranger Things-Star für eine ganz bestimmte Rolle

Während die wichtigsten Figuren also noch auf ihre populären Pendants aus der Muggelwelt warten müssen, steht zumindest so gut wie fest, welcher Schauspieler Schulleiter Albus Dumbledore in der Harry Potter-Serie verkörpern soll. Und auch für Slytherins Hauslehrer, Severus Snape, der in den Filmen noch vom verstorbenen Alan Rickman gespielt wurde, soll bereits das passende Gesicht gefunden worden sein.

Passend dazu: Die Harry Potter-Serie: Start, Besetzung, Handlung und Streaming – das ist bisher bekannt

In der Zwischenzeit lassen Potterheads aus aller Welt natürlich nichts anbrennen und werfen reichlich frisches Holz in das prasselnde Kaminfeuer des Gemeinschaftsraums auf Reddit und Co., um die Spekulationen weiter anzuheizen. Liest man immer mal wieder von teils realistischen, teils völlig abgefahrenen Vorstellungen, wer wessen Zauberstab letzten Endes in die Höhe recken soll, scheint der aktuelle Vorschlag eines Nutzenden nun besonders passend zu sein. Dabei handelt es sich um die Rolle der Lily Potter – Harrys Mutter – in der einige Fans schon jetzt Stranger Things-Star Sadie Sink (Max) wie maßgeschneidert sehen.

„Was wäre, wenn Sadie Sink als Lily Potter gecastet würde?“, fragt Reddit-Nutzer*in Numerous_Fox_2909 und erhielt in den Kommentaren reihenweise Zustimmung. „Sie ist im richtigen Alter, hat das richtige Aussehen, ist eine talentierte Schauspielerin und kennt wahrscheinlich die vergangene Form der Besetzung. Ich sehe also keinen Grund, warum nicht“, so liest es sich in einem der vielen Kommentare.

An anderer Stelle heißt es außerdem: „Ich mochte sie immer als Ginny, aber aufgrund des Alters etc. Lily wäre perfekt“. Vermutlich hätte Sink auch die Rolle der Ginny hervorragend getroffen, so oder so bleibt es aber spannend, wen HBO am Ende für die ikonischen Charaktere in der Harry Potter-Serie verpflichten wird. Gerade, welche aufstrebenden Talente die Wahl für die Schülerinnen und Schüler rund um Harry, Hermine und Ron sowie Draco und weitere es trifft, interessiert uns dabei brennend.

