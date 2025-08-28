Harry Potter-Serie: Überraschender Auftritt – Dieser verloren geglaubte Charakter tritt endlich ins Rampenlicht

Ehe uns die Klänge des einleitenden Windspiels, welches zu Beginn der ikonischen Filmmusik ertönt, wieder in ihren Bann ziehen, vergehen noch ein paar Jahre. Dennoch ist HBOs heißersehnte Harry Potter-Serie schon jetzt in aller Munde und immer mehr Details sickern nach und nach durch.

Ganz offizielle Neuigkeiten gab es aber erst jüngst wieder zu vermelden: Der Cast der wohl liebenswertesten Zaubererfamilie, welche die legendäre Romanvorlage zu bieten hat, wurde bekanntgegeben und dabei schleicht sich ein ganz bestimmter Charakter in das ihm bislang verwehrte Rampenlicht.

Harry Potter-Serie: Bekommt dieser Weasley-Spross jetzt endlich seine verdiente Screentime?

Als Ziel habe man sich bei HBO gesetzt, mit der Harry Potter-Serie noch tiefer in die Welt des Zauberlehrlings vorzudringen als es die Filme jemals vermochten. Eine ganze Staffel will man jedem einzelnen Roman widmen, womit uns insgesamt mindestens sieben Seasons bevorstehen dürften. Genug Zeit, um dem einen oder anderen Charakter, der in den Leinwandproduktionen viel zu kurz gekommen ist, etwas mehr Aufmerksamkeit zu schenken.

Einer von diesen ist der gar nicht einmal so unwichtige Weasley-Spross Charlie, der mit der jüngsten Casting-Ankündigung rund um die sympathischen Rotschopfe zwar noch keinen Darsteller gefunden hat, aber laut dem entsprechenden Instagram-Post definitiv vertreten sein wird. Technisch gesehen ist er auch in den Filmen zugegen, allerdings nur für einen kurzen Augenblick, der nicht unbedingt in den Gedächtnissen der vergesslicheren Potterheads hängengeblieben sein dürfte.

Den Instagram-Beitrag findet ihr hier:

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Charlie hält sich dem Beitrag zufolge aktuell noch in Rumänien auf, soll sich der Familienbande allerdings im späteren Verlauf anschließen. Was er dort treibt? Völlig klar: Drachen zähmen, denn das ist die Berufung des ehemaligen Quidditch-Kapitäns. Unklar bleibt natürlich bisweilen, wie viel HBO uns von Charlies Geschichte in der Serie erzählt, aber dass er zumindest namentlich noch einmal hervorgehoben wird, spricht dafür, dass wir uns auf mehr Screentime des ältesten Weasley-Bruders einstellen dürfen.

Auch spannend: Harry Potter: So lang soll die Neuauflage wirklich werden – gigantischer Plan enthüllt

Ein weiteres großes Fragezeichen schwebt derweil über einem ganz anderen, umso wichtigeren Charakter: Kein Geringerer als der finstere Voldemort höchstpersönlich wartet nach wie vor auf seine menschliche Hülle, die den dunklen Lord in der TV-Produktion verkörpern soll. Fans haben derweil bereits einen Favoriten für die Rolle ins Auge gefasst, allerdings erteilt dieser ihnen für die Harry Potter-Serie nun eine eiskalte Abfuhr.

Quellen: Instagram / hbomax