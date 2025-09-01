Harry Potter-Serie: Überraschendes Comeback nach 14 Jahren – dieser Star der Filme schließt sich jetzt dem Cast an

Bisweilen ist es HBO mit der Harry Potter-Serie gelungen, einen völlig neuen, dabei äußerst erfrischenden Cast an angehenden Zauberern und Hexen auf die Beine zu stellen. Fans sind teilweise hin und weg von den Darstellerinnen und Darstellern, entsprechen diese doch ganz genau ihren Vorstellungen.

Doch jetzt ist es tatsächlich dazu gekommen, dass man sich dazu entschieden hat, ein vertrautes Gesicht mit der Rolle eines nicht unwichtigen Charakters der Bücher und Filme zu betrauen. Der bekannte Schauspieler streift sich erneut den Umhang über und schlüpft in die Rolle des quirligen Professors, den er bereits in allen acht Leinwandproduktionen zum Besten gegeben hat.

Harry Potter-Serie: Als Professor Flitwick – Warwick Davis kehrt in seiner ikonischen Rolle zurück

Pünktlich zum Back To Hogwarts Day, der am 1. September eines jeden Jahres daran erinnert, in den backsteinroten Hogwarts Express zu steigen, ein paar Schokofrösche zu verdrücken und sich auf den nahenden Schulbeginn einzustellen, hat HBO ein weiteres Cast-Mitglied der Harry Potter-Serie angekündigt. Dieses hört auf den Namen Warwick Davis – kein Unbekannter, sowohl am sternengespickten Himmel Hollywoods als auch in den Köpfen der Potterheads aus aller Welt.

So nutzt HBO die Feierlichkeiten zum Anlass, den berühmten Schauspieler als Professor Flitwick vorzustellen, den er bereits zuvor in der Zeit zwischen 2002 und 2012 in den prägenden Filmen rund um den berühmten Zauberlehrling verkörperte. Spannenderweise nicht der einzige Charakter, dem Flitwick sein Äußeres und seine Stimme lieh: Ebenfalls war er als grummeliger Griphook und als ein weiter von Gringotts Goblins auf der großen Leinwand zu sehen.

Die beiden letzteren Rollen gibt Davis, der auch in Star Wars im pelzigen Kostüm des niedlichen Ewok Wicket eine kultige Darbietung ablieferte, dieses Mal allerdings ab. Statt ihm wird wohl Leigh Gill das grimmigste Goblingesicht aufsetzen, während HBO gleich einige weitere Darstellerinnen und Darsteller ankündigt. Sirine Saba spielt die pflanzenliebende Pomona Sprout, Brid Brennan greift ihren Patienten und Patientinnen als Madam Poppy Pomfrey unter die wackeligen Arme und Richard Durden haucht Professor Cuthbert Binns neues Leben ein.

Auch ein paar von Hogwarts Schüler finden ihr Weg zurück an die Schule für Hexerei und Zauberei, namentlich Dean Thomas, der von Elijah Oshin gespielt wird, der dümmliche Malfoy-Handlanger Vincent Crabbe, hinter dem Finn Stephens steckt sowie William Nash als ebenso hohlköpfiger Gegory Goyle, der das Slytherin-Trio rund um Draco Malfoy komplettiert, geben sich die Ehre. Wen HBO noch für den Cast der Harry Potter-Serie verpflichten konnte, verraten wir euch an anderer Stelle ganz ausführlich.

