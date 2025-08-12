Harry Potter: So lang soll die neue HBO-Serie wirklich werden – gigantischer Plan enthüllt

Neben dem von James Gunn gerade erst gestarteten DC Universe hat Warner Bros. noch ein weiteres, richtig heißes Eisen im Feuer: die TV-Serie zu Harry Potter. Wie wichtig diese für den Medienkonzern ist, unterstreicht dieser Tage der Chef des Unternehmens höchstpersönlich.

Schon aus früheren Berichten wissen wir, wie viel Geld WB investiert, um die erneute Verfilmung der Buchvorlage in Angriff zu nehmen. Bis zu einer Milliarde Pfund sind im Gespräch. Eine stolze Summe, die irgendwie wieder reingespielt werden muss. Aus diesem Grund verfolgen HBO und Warner Bros. wahrlich gigantische wie ambitionierte Pläne.

Harry Potter: So lang soll die Serie laufen

Sieben Bücher zu verfilmen ist bereits eine Mammutaufgabe für sich und seinerzeit hat es gleich acht Filme benötigt, um am Ende auf ein zufriedenstellendes, wenn auch nicht perfektes Ergebnis zu kommen. Mit der Serie zu Harry Potter soll es ähnlich werden, möglichst aber mit noch viel mehr Details und Laufzeit.

Wie das am Ende alles aussieht, erfahren wir frühestens mit dem Release der ersten Staffel. Die soll voraussichtlich 2027 an den Start gehen und umfasst acht Episoden. Für die Schauspieler*innen bedeutet das aber keineswegs, dass sie sich danach erstmal ausruhen können.

Lesetipp: Das sind die Schauspieler*innen der Harry Potter-Serie

Laut Warner Bros. Chef David Zaslav soll die Harry Potter-Serie zehn Jahre lang laufen – also bis 2037. Um das umzusetzen, müsste es also etwa alle anderthalb Jahre eine neue Staffel geben, um den Zeitplan einzuhalten. Ein enormer Aufwand für moderne Serien, der sicherlich erklärt, warum HBO am Produktionsstandort direkt ein eigenes Dorf aufgebaut hat.

HBO setzt auf Harry Potter als Zugpferd

Was die Aussage von Zaslav aber unterstreicht ist, dass HBO für die nahe Zukunft voll und ganz auf Harry Potter vertraut. Eine Marke, die ganz ohne Zweifel riesig ist, aber ebenso Risiken birgt. Sollte wider Erwarten bereits die erste Staffel bei Fans nicht so gut ankommen, könnte sich der 10-Jahres-Plan schnell als ganz schönes Gewicht herausstellen.

So oder so werden wir das aber erst in Zukunft erfahren. Derweil macht in diesen Tagen ein anderes Harry Potter-Revival von sich reden und sorgt bereits für erste Gänsehaut.

Quelle: Collider