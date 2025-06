Beliebter Harry Potter-Star kehrt überraschend in Rolle zurück – aber ganz anders als ihr denkt

Geschlagene 14 Jahre ist es her, dass die Filmreihe rund um den wohl berühmtesten Zauberlehrling aller Zeiten vor einem Millionenpublikum zu ihrem Ende geführt wurde. Hervorgebracht haben die Harry Potter-Filme so einige Publikumslieblinge, die Fans aus aller Welt bis heute anhimmeln.

Kein Wunder, immerhin wurden die meisten Darstellerinnen und Darsteller des ursprünglichen Casts rund um Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson praktisch über Nacht zu Weltstars. Einer von ihnen, der zwar nicht zum ikonischen Trio zählt, aber dafür eine nicht weniger wichtige Rolle hervorragend ausfüllte, kehrt nun zu seinen Wurzeln als Schüler Slytherins zurück.

Harry Potter: Tom Felton gibt sich erneut als Draco Malfoy die Ehre – nur nicht vor der Kamera

Die Rede ist natürlich vom gar nicht mal so bösen Blondschopf Draco Malfoy, der seit dem ersten Film, Harry Potter und der Stein der Weisen, der 2002 über die große Leinwand flimmerte, vom mittlerweile 37 Jahre alten Briten Tom Felton verkörpert wurde. Felton avancierte trotz seiner Rolle als Widersacher Harrys schnell zum Fan-Darling, was mitunter auch an seiner großartigen Interpretation des arroganten Antagonisten gelegen haben dürfte.

Nun schwingt er erneut den Zauberstab – allerdings nicht länger als Zauberschüler vor der Kamera, sondern viel mehr als Vater seines Sohnes Scorpius im Broadway-Musical Harry Potter und das verwunschene Kind. Sein Comeback in der Rolle des zum Mann herangewachsenen Malfoy-Sprosses, der die platinblonden Haare mittlerweile lang, wie einst sein Filmvater Lucius, trägt, kündigt Felton höchstpersönlich über Instagram an:

Die Produktion stellt gleichzeitig Feltons Debüt auf der Broadwaybühne dar, widmete er sich nach Ende der Harry Potter-Filme im Jahr 2011 weiteren Blockbustern wie beispielsweise Männertrip mit Jonah Hill und Russel Brand oder Planet der Affen: Prevolution. Auch in A United Kingdom konnte man ihn an der Seite der Britin Rosamund Pike sehen, während er im TV-Seriendrama Origin in die Rolle des Logan Maine schlüpfte. Zuletzt konnte man Felton noch in Burial – Die Leiche des Führers und Some Other Woman auf der Leinwand erhaschen.

Nun schlägt es ihn zurück zu seinen schauspielerischen Anfängen, denn das Theaterstück rund um das verwunschene Kind spielt ganze 19 Jahre nach den Ereignissen in Hogwarts zu Zeiten der Harry Potter-Filmreihe. Wie auch Draco sind Harry, Hermine und Ron mittlerweile in die Elternrolle geschlüpft und schicken ihre nicht minder talentierten Abkömmlinge an die legendäre Schule für Hexerei und Zauberei.

Felton ist damit der erste Darsteller des ursprünglichen Ensembles, der für eine Hauptrolle der Broadway-Umsetzung gecastet wurde. Bis März soll man ihn mindestens auf der großen Bühne sehen – wie es danach weitergeht, bleibt ungewiss. Wir dürfen uns derweil bereits auf die heißersehnte Harry Potter-Serie freuen, deren bezaubernde Besetzung Fans bereits im Vorfeld ihrer Veröffentlichung sprachlos zurücklässt.

