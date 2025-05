Harry Potter: Verschollenes Rollenspiel von 1999 aufgetaucht – „hat noch nie jemand zuvor gesehen“

Viele Fans haben sich bei Hogwarts Legacy vor allem eine Frage gestellt: Wieso hat es so lange bis zu einem richtig großen Harry Potter-Spiel gedauert? Vielleicht hätten wir alle gar nicht so lange warten brauchen, denn bereits vor 26 Jahren hatte ein weltbekanntes Studio eine ähnliche Idee.

Schon 1999 haben Volition und Publisher THQ an einem Rollenspiel gearbeitet, welches in dem von der Autorin J.K. Rowling erdachten Universum spielen sollte. Also zu einem Zeitpunkt, als die Romane gerade auf dem Weg zum internationalen Erfolg gewesen sind und an einen Kinofilm noch keiner so richtig gedacht hat. Nun sind zu diesem nie veröffentlichten Harry Potter-Rollenspiel Infos und Bilder aufgetaucht – in einem Museum.

Dieses Harry Potter-Rollenspiel war lange ein Mysterium

Ja, ihr habt richtig gelesen: in einem Museum. Genauer gesagt im The Strong National Museum of Play in New York, wie unsere englischsprachigen Kolleg*innen von Gamesradar berichten. Diese waren selbst vor Ort und konnten einen Blick auf ein Harry Potter-Spiel werfen, welches aus unbekannten Gründen nie das Licht der Welt erblickt und „die Öffentlichkeit nie zuvor gesehen“ hat.

Um eine vollständige Version handelt es sich den Infos nach nicht, sondern mehr um ein spielbares Konzept. So sind Harry und Hagrid in einer unbewohnten, definitiv unfertigen Stadt zu sehen – viel mehr gibt es nicht zu entdecken. Aber vielleicht hätte daraus später mal die Winkelgasse werden sollen, in der sich die beiden zu Beginn des ersten Romans herumtreiben? Wer weiß …

Lesetipp: Warum sich 2025 ein Neuanfang in Hogwarts Legacy lohnt

Die Kameraansicht, so Gamesradar weiter, erinnert an die Top-Down-Perspektive aus Baldur’s Gate Dark Alliance oder an Summoner. Letzteres ist übrigens ebenfalls bei Volition entstanden, weshalb der Vergleich naheliegt. Darüber hinaus ist es in der Demo möglich, direkt zwischen Harry und Hagrid zu wechseln.

Publisher setzte auf Hüte und Eulen

Warum das Harry Potter-Rollenspiel nie weiterverfolgt wurde, ist unklar. Laut dem Museumsdirektor Andrew Borman sind die Mitarbeiter*innen von Volition seinerzeit große Fans von Harry Potter gewesen und wollten Hogwarts und die Umgebung unbedingt als Videospiel umsetzen. Auch Publisher THQ ist grundsätzlich überzeugt gewesen.

Trotzdem ist mehr als das bloße Konzept nie entstanden. Vermutlich sind die Rechteinhaber oder Autorin J.K. Rowling zu dem Zeitpunkt nicht überzeugt gewesen. „Es heißt, als Volition und THQ das Spiel vorstellten, kamen zumindest einige der THQ-Manager in Roben gekleidet und hatten Eulen dabei“, verrät Borman im Gespräch mit Gamesradar.

Natürlich: Ob ein Harry Potter-Rollenspiel zu einer Zeit, in der das Franchise noch längst nicht den Erfolgsstatus innehatte, ein solch großer Erfolg gewesen wäre, ist unklar. Spannend ist das Projekt aber allemal, insbesondere, dass es aus dem Nichts in einem eher ungewöhnlichen Museum auftaucht. Als Nächstes geht es für die Harry Potter-Reihe übrigens mit einer HBO-Serie weiter.

Quelle: Gamesradar