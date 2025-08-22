Harry Potter: Vor 25 Jahren passiert – dieser magische Moment hat die Reihe für immer verändert

Wie alt wart ihr vor genau 25 Jahren? Vielleicht wart ihr noch sehr jung, vielleicht schon etwas älter oder eventuell noch nicht einmal geboren. Aber am 21. August 2000 sollte sich die Harry Potter-Welt entscheidend verändern – und der Auftakt zu einer der erfolgreichsten Film-Reihen eingeschlagen werden.

Obwohl die Bücher rund um den jungen Zauberer damals schon international zu Bestsellern avancierten, sorgte die Ankündigung der Filme für einen noch gesteigerten Hype. Und mittendrin? Drei junge Brit*innen, die in den Folgejahren zu den wohl meist gefragtesten Stars der Welt gehört haben.

Harry Potter: So hat das erste goldene Trio angefangen

Natürlich, es geht um Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint, die für die achtteilige Filmreihe in die Rollen von Harry Potter, Hermine Granger und Ron Weasley geschlüpft sind. Im zarten Alter von zehn, elf und zwölf Jahren wurden die drei von Warner Bros. gecastet, um anschließend eine Dekade lang der Reihe ihren Stempel aufzudrücken.

Erstmals vorgestellt wurde das goldene Trio am 21. August 2000, also vor ziemlich genau 25 Jahren. Eine echte Überraschung, denn noch wenige Tage zuvor gab es Gerüchte, dass eigentlich jemand ganz anders hätte Harry Potter spielen sollen. Es blieb aber bei diesem Gerücht. „Wir haben alle Muggel- und Zaubererhaushalte durchsucht, um genau die richtigen jungen Leute für die Rollen von Harry, Ron und Hermine zu finden, und wir haben sie in Dan, Rupert und Emma gefunden“, hat die damalige Warner Bros. Präsidentin Lorenzo di Bonaventura zu Wort gegeben.

Lesetipp: Auch die neuen Weasly-Geschwister stehen mittlerweile fest

Es seien „magische Rollen, wie sie nur einmal im Leben vorkommen“ und damit sollte sie für eine sehr lange Zeit Recht behalten. In insgesamt acht Filmen haben die drei Jungschauspieler*innen ihren Charakteren Leben eingehaucht, sind quasi mit ihnen erwachsen geworden. Und viele Zuschauer*innen ebenso. Mittlerweile sind sie dem Mythos Harry Potter aber auch ein Stück weit entwachsen: Daniel und Rupert sind noch im Filmgeschäft unterwegs, während Emma sich seit längerer Zeit eine Pause gönnt und viel mehr politisch wie gesellschaftlich engagiert.

Eine neue Ära beginnt

Wo aber vor 25 Jahren die Filmreise von Harry, Ron und Hermine begonnen und 2011 mit dem achten Teil ihr Ende genommen hat, startet in naher Zukunft die zweite Reise. Denn derzeit entsteht unter der Führung von HBO eine TV-Serie zu Harry Potter, welche sich ebenfalls die Bücher als Vorlage nimmt.

Auf Reddit seht ihr das erste Bild vom damaligen Cast:

Aktuell laufen die Dreharbeiten auf Hochtouren und wir wissen bereits, wer in die wahrlich großen Fußstapfen von Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint tritt. Im Mai 2025 hat HBO verkündet, dass Dominic McLaughlin, Arabella Stanton und Alastair Stout zukünftig als Gesichter von Harry, Hermine und Ron dienen. Die junge Stanton sogar gleich doppelt, denn sie spricht Hermine ebenso im kommende Audible-Hörspiel, wie zuletzt bekannt geworden ist.

Ob die drei jedoch am Ende genauso bei den Fans beliebt sein werden, wie es das originale goldene Trio bis heute ist? Das bleibt abzuwarten. Einen guten Eindruck können sie aber spätestens 2027 hinterlassen, wenn die erste Staffel zur Harry Potter-Serie an den Start gehen soll.

Quelle: Reddit / @Amazing-Engineer4825, Web.Archive