Harvest Moon: Brandneuer Cozy Game-Ableger kommt in wenigen Tagen

Erst im Mai des aktuellen Kalenderjahres angekündigt, feiert Publisher und Entwickler Natsume schon in Kürze den Start eines neuen Cozy Game-Ablegers seiner beliebten Harvest Moon-Reihe.

In wenigen Tagen, genau genommen am 23. August, soll es dann auch schon so weit sein: Harvest Moon: Home Sweet Home findet seinen Weg in die Hände der interessierten Spielerinnen und Spieler.

Harvest Moon: Home Sweet Home – Darum geht es im neuesten Cozy Game-Ableger

Tatsächlich gibt es vorweg noch eine möglicherweise enttäuschende Nachricht, solltet ihr jetzt schon ganz gespannt die Heugabeln aus dem virtuellen Schuppen gekramt haben: Harvest Moon: Home Sweet Home erscheint lediglich für die modernen Mobilgeräte, sprich nur unter Android und iOS.

Während man die ersten Einblicke zum neuen Cozy Game-Ableger bereits im Junimonat lieferte, folgt nun ein Trailer und ein konkreter Releasetermin. Und auch, wenn dieser sicherlich für ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit sorgen dürfte, steht die Frage nach der Monetarisierung, die Natsume für das auf dem Smartphone und Tablet spielbare Harvest Moon anstrebt, im Raum.

Denn dass es sich bei jenem um einen reinen Free to Play-Titel handelt, dürfte erst einmal nicht die erwartbare Ausgangslage darstellen und auch Natsume hält sich diesbezüglich recht bedeckt. Immerhin hieß es bereits in früheren Aussagen, Spielende sollen das Mobile-Game auch „ohne jeden In-App-Kauf“ in vollen Zügen genießen dürfen.

Im Trailer bekommen wir die etwas heruntergewirtschaftete Stadt Alba zu sehen, deren alte Bewohnerinnen und Bewohner euch zu Anfang noch mit Argwohn betrachten. Es liegt an euch, sie davon zu überzeugen, dass ihr es ernst mit dem beschaulichen Örtchen meint. Genre-typisch gibt es natürlich wieder allerlei Ernten einzufahren, Tiere gesund und glücklich zu pflegen und an besonderen Events teilzunehmen, die eine Portion Abwechslung zum idyllischen Alltag auf dem Land darstellen. Weitere kommende und 2024 erschienene Cozy Games findet ihr hier.

Quellen: YouTube / Natsume_Inc