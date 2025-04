Hat sich Nintendo mit der Switch 2 verkalkuliert? Präsident entschuldigt sich schon vor Release

Die Nintendo Switch 2 machte in den vergangenen Wochen unter anderem durch ihre Preise von sich Reden. Und obwohl es in Japan für den heimischen Markt eine Version gibt, die deutlich günstiger ist als die hierzulande veranschlagten 470 Euro, hatte man mit einem solchen Andrang wohl nicht gerechnet.

Das japanische Spieleunternehmen hatte schon die Voraussicht, eine Art Lotterie auszuschreiben, in der diejenigen in ausgelost werden, die gewissermaßen ein Vorkaufsrecht auf die neue Konsole haben. Aber nun scheint auch das nicht zu genügen.

Nintendo Switch 2: Über zwei Millionen Japaner wollen die Konsole vorbestellen

Wie Nintendos Präsident Shuntaro Furukawa mitteilte, habe es in Japan allein 2,2 Millionen Bestellungen für die Nintendo Switch 2 gegeben. „Das übertrifft unsere Erwartungen bei Weitem“, schreibt er in einem Post auf Twitter, „und übersteigt die Zahl der Konsole, die wir bis zum 5. Juni ausliefern können.“

Am morgigen Donnerstag, dem 24. April, soll es zur ersten Ziehung derer kommen, die zuerst eine Nintendo Switch 2 vorbestellen dürfen. Alle, die kein Glück hatten, werden in den nächsten Lostopf geworfen, aus welchem demnächst – wenn der Bestand an Konsolen aufgestockt wurde – weitere „Gewinner*innen“ gezogen werden.

„Allerdings werden wir selbst mit der Anzahl an verfügbaren Konsolen bis zur zweiten Ziehung längst nicht an die Bestellungen herankommen“, so Furukawa weiter. „Wir bitten zutiefst um Entschuldigung, dass wir es nicht geschafft haben, trotz unserer Vorbereitungen eure Erwartungen zu erfüllen.“

Als Reaktion darauf unternehme man jetzt Schritte, um die Produktion möglichst effizient zu erhöhen. „In Kooperation mit unseren Vertriebspartnern werden wir die Lieferungen fortsetzen, um sicherzustellen, dass so viele Nintendo Switch 2-Einheiten wie möglich in eure Hände gelangen.“ Warum derweil ein Switch 2-Spiel für Verwirrung sorgt, könnt ihr hier lesen.

Quelle: Twitter / @Nintendo