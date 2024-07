Heiß auf Fallout London, aber euch fehlt das legendäre Fallout 4 in der Steam-Bibliothek – dann jetzt noch zügig zuschlagen

Dass die Ödland-Reihe rund um Bethesdas Rollenspiele nicht erst seit dem Release von Fallout 4 im November 2015 ein heißes Eisen ist, wissen Gamer*innen weltweit natürlich. Erst vor wenigen Wochen hat die erfolgreiche Adaption beim Streaming-Giganten Amazon für weiteren Zulauf gesorgt – und was uns mit der Mega-Mod Fallout London kurz bevorsteht, lässt auch unseren Vault Boy frohlockend auf und ab springen.

Wer trotz allem noch nichts mit dem beliebten Fallout 4 am Hut hat, aber spätestens zum in den Startlöchern stehenden Fallout London das Ganze nachholen möchte: Sowohl bei Steam als auch bei GOG gibt es noch für wenige Tage die Game of the Year-Edition (GOTY) auch zu Fallout 4 zum Dumping-Preis. Die benötigt ihr dann auch, wenn ihr in den Genuss von Fallout London kommen wollt.

Fallout 4 GOTY bei Steam und GOG im Angebot

Leser*innen von 4P wissen selbstverständlich längst: Zusammen mit über 6.000 weiteren Titeln von C wie Cyberpunk 2077 bis H wie Horizon Zero Dawn lockt der GOG Summer Sale mit preisgünstigen Angeboten. Mit dabei ist auch die GOTY-Edition von Fallout 4, inklusive der Add-ons Far Harbor, Automatron, Nuka-World und mehr. Bepreist ist das Ganze mit 15,99 Euro, was bei einer Mindestspielzeit von 33 Stunden wirklich ein schlanker Obolus ist.

Mittlerweile hat aber auch Steam höchstpersönlich im Zuge seiner Sommeraktion nachgelegt – und bietet Fallout 4 in der Deluxe-Ausführung ebenfalls für gerade mal 15,99 Euro an. Ob ihr letztlich bei Good Old Games oder Valves Vertriebsplattform Steam zugreift, bleibt euch überlassen. Wir jedenfalls hörten bereits auf den Redaktionsfluren von 4P munkeln, dass manch eine(r) den Sale genutzt hat, um endlich die üppig ausstaffiert Postapokalypse von Fallout 4 nachzuholen. Wichtiger Hinweis zu den Sparpreisen abschließend: Die sommerlichen Angebote enden bei Steam am 11. Juli, bei GOG am 10. Juli – also bereits (über)morgen.

Falls ihr euch schon mal auf Fallout London einstimmen wollt, können wir euch nur den dazugehörigen Trailer ans Herz legen, der seit Erscheinen vor drei Jahren rund 3,6 Millionen Mal aufgerufen wurde.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mit Fallout 4 Game of the Year Edition im Einkaufswagen, dürftet ihr auch sehr bald das virtuelle Flugticket Richtung London lösen. Denn wie das hinter dem Großprojekt stehende Team Folon jüngst mit einem Statement unterstrichen hat, wird Fallout London gerade auf der Distributionsplattform persönlich durchgecheckt – um danach hoffentlich mit grünem Release-Licht durchgewunken und von Fans umarmt zu werden.

Quellen: GOG, Steam, How Long to Beat, YouTube / Team FOLON