Hela: Neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht – damit könnte er Fans überzeugen

Der aktuelle Gameplay-Trailer zum kommenden Third-Person-Open-World-Abenteuer Hela erlaubt spannende Perspektiven auf ein Spiel, das schon jetzt großes Interesse bei Gamer*innen und der Fachwelt geweckt hat. Knights Peak und Windup Games, die kreativen Köpfe hinter der beliebten Unravel-Reihe, haben das Video veröffentlicht, in dem die Hauptgeschichte des Spiels und die faszinierenden Gameplay-Mechaniken näher beleuchtet werden. Hela erscheint 2026 für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC und lässt euch in eine zauberhafte Fantasy-Welt eintauchen.

Im kürzlich enthüllten Trailer erlebt ihr brandneues Gameplay und erfahrt mehr über die Geschichte des Spiels. Mit einer harmonischen Kombination aus Erkundung, Rätseln, Crafting, Nahrungssuche und actionreichen Abschnitten verspricht Hela, eine emotionale und zugleich ausgefeilte Spielerfahrung.

Hela: Neuer Trailer stellt das Gameplay in den Mittelpunkt

Im Kern dreht sich Hela um die Beziehung zwischen einer Hexe und ihren tierischen Begleitern – den agilen Mäusen, die mit magischen Fähigkeiten ausgestattet sind. Diese suchen in einer prachtvoll gestalteten, naturbelassenen Landschaft nach Heilmitteln und sorgen dafür, dass die Unterstützung der Dorfbewohner*innen nicht zum Erliegen kommt. Inspiriert von der Magie der skandinavischen Natur, bietet euch Hela eine lebendige und authentische Fantasy-Welt, in der Spieler*innen ihrer Kreativität und ihrem Entdeckerdrang freien Lauf lassen können.

Die Entwickler*innen haben sich bewusst dafür entschieden, eine flexible Spielmechanik anzubieten. Ob allein, im lokalen Split-Screen-Modus oder mit Freunden online: Hela ermöglicht den Spagat zwischen Solo- und Community-Erlebnis und lässt euch entscheiden, wie ihr das Abenteuer erleben möchtet.

Seht selbst:

Awards und Erscheinungstermin

Auf der gamescom 2025 wurde Hela nicht nur mit Euphorie empfangen, sondern gleich in zwei Kategorien ausgezeichnet: „Most Entertaining“ und „Most Wholesome“. Mit diesen Preisen honorierte die Jury die besondere Spielatmosphäre, die durch die kreative Mischung aus Gameplay und emotionaler Bindung entsteht. Die Veröffentlichung im Jahr 2026 auf Plattformen wie Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC wird bereits jetzt mit Spannung erwartet.

Ein Spiel der Entdeckung und Zusammenarbeit

Hela hat das Potenzial durch Einzelspieler-Erlebnisse und durch kooperative Abenteuer gleichermaßen zu überzeugen. Mit bis zu vier Spieler*innen könnt ihr die Aufgaben zur Rettung der Hexe übernehmen, gemeinsam Ressourcen sammeln und die skandinavischen Landschaften erkunden.

Diese vielseitigen Optionen machen das Spiel besonders zugänglich, was sowohl Fans von Story-Spielen als auch von sozialem Gameplay ansprechen dürfte – der perfekte Titel für alle sein, die nach einer warmen, erfrischenden Spielerfahrung suchen.

