Steam: Genialen Shooter jetzt kostenlos spielen – aber ihr müsst schnell sein

Battlefield und Call of Duty mit ihrem Action-Getöse und schnellen Gameplay langweilen euch nur noch? Ihr wollt lieber taktische Gefechte, strategisches Vorgehen und möglichst genaue Absprachen? Dann solltet ihr dieses Wochenende unbedingt Steam einen Besuch abstatten, denn ihr könnt Hell Let Loose kostenlos spielen.

Dabei handelt es sich zwar im Kern um einen Multiplayer-Shooter, allerdings ist er um Längen erbarmungsloser als viele andere Genre-Vertreter. Im Grunde könnt ihr euch den Titel vorstellen, als wäre es ein Battlefield im Zweiten Weltkrieg, nur deutlich anspruchsvoller und ihr müsst auf eure Mitspieler*innen hören – und gleichzeitig ein dickes Frustfell mitbringen.

Hell Let Loose: Gratis-Wochenende auf Steam ruft

Killstreaks? Spezialfähigkeiten? Die Jagd nach einer hohen K/D-Anzeige? All das existiert in Hell Let Loose nicht. Bis zu 100 Spieler*innen pro Match treten gegeneinander an, um sich auf berühmten Schlachtfeldern wie Stalingrad oder Omaha Beach die blauen Kugeln, Granaten und andere Geschosse um die Ohren zu pfeffern

Wem es jetzt im Trigger-Finger juckt, der darf frohlocken: Über die nächsten Tage könnt ihr in den Hardcore-Multiplayer-Shooter kostenlos reinschnuppern. Inhaltlich bietet die Testversion keine Einschränkungen, sprich ihr bekommt Zugriff auf sämtliche Maps, Waffen und Klassen. Der einzige Unterschied zum Kauf ist, dass ihr ab Montag, dem 16. Juni 2025, um 19:00 Uhr den Zugriff verliert.

Bis dahin habt ihr aber genug Zeit, um euch an die Eigenheiten von Hell Let Loose heranzutasten. Über ein paar Dinge solltet ihr euch auf jeden Fall im Klaren sein: Ihr werdet auch mal mehrere Minuten keinen einzigen Schuss abgeben. Ein Mikrofon ist praktisch, um sich untereinander im Squad abzusprechen. Und Einzelkämpfer*innen sehen hier kein Land.

Steam-Reviews: Zwischen Leid und Freude

Dass Hell Let Loose mit seinem Hardcore-Design einen Nerv trifft, zeigen die Zahlen auf Steam. Erst im Januar 2025 erreichte der Shooter mit über 21.000 gleichzeitigen Spieler*innen seinen Peak – fast vier Jahre nach dem Release (via SteamDB). Darüber hinaus fallen die Bewertungen insgesamt „sehr positiv aus“, da von über 90.000 abgegebenen Stimmen 84 Prozent das Däumchen nach oben gestreckt haben.

Für wen sich Hell Let Loose eignet, fasst der Kommentar von AngryError gut zusammen: „Wenn ihr genug habt von dem hyperschnellen Run-and-Gun-Chaos anderer Shooter, ist dieses Spiel genau das Richtige für euch.“ Ein ähnliches Fazit zieht KamiKazi1860: „Hell Let Loose lebt von seinem realistischen Ansatz. Hier gewinnt nicht der, der am besten zielt, sondern das Team, das am besten zusammenarbeitet. Kommunikation ist essenziell – sei es über Funk mit dem eigenen Trupp oder auf Kommandantenebene mit anderen Einheiten.“

Allerdings mehren sich zunehmend kritische Stimmen in jüngster Zeit. Seit dem Publisher Team 17 die komplette Entwicklung übernommen hat, sind Updates seltener geworden und hartnäckige Bugs werden kaum behoben. Umso besser, dass ihr jetzt bei Hell Let Loose für null Euro reinspielen könnt. Alternativ findet ihr hier bei Steam noch andere kostenlose Games, die sich für das Wochenende bestens eignen.

