Helldivers 2: Hommage an Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch amüsiert die Fans – „ist da einer auf der Tastatur eingeschlafen?“

Kennt ihr Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch? Ja, das ist wirklich ein Wort – mehr noch, es ist eine Ortschaft in Wales. Und wer schon einmal versucht hat, Walisisch zu lernen oder auch nur korrekt auszusprechen, weiß, dass das für Auswärtige ein sehr mühevolles Unterfangen ist. Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch hat es jedoch noch vor Zeiten von Internet-Memes zu kuriosem Ruhm gebracht und gilt als einer der längsten, sicherlich aber am schwersten auszusprechenden Ortsnamen der Welt. Und seit einiger Zeit auch in der Welt von Helldivers 2.

Dort nämlich taucht Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch ebenfalls auf, versehen mit dem Zusatz „2“, sodass kein Zweifel daran besteht, dass es sich hier um eine Siedlung handelt, die auf dem wahren Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch basiert. Im Subreddit herrscht einerseits Verwirrung, andere wissen aber sehr wohl um diesen herrlichen Ortsnamen.

Helldivers 2-Entwicklerteam eine „Truppe von Witzbolden“

Tatsächlich hat Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch auch eine Bedeutung und heißt so viel wie: „Die Kirche St. Mary am Teich der weißen Haselnusssträucher in der Nähe des wilden Strudels und die Kirche St. Tysilio in der roten Höhle“. (Wir vertrauen einfach mal Wikipedia, dass das stimmt.) Okay, aber wie kommt das jetzt in Helldivers 2 zum Tragen?

Auf einer neuen Map, die kürzlich veröffentlicht wurde, trägt eine Siedlung im Crimsica-System tatsächlich diesen Namen. „Ist jemand bei Arrowhead auf der Tastatur eingeschlafen?“, fragt Head_Worldliness5101 im Helldivers-Subreddit belustig und hängt ein Bild des dazugehörigen Planeten an, auf dem der Name Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch gerade so Platz hat. „Bei Arrowhead sitzt eine Truppe von Witzbolden und wir können uns glücklich schätzen, dass sie uns in dem Spiel, das wir lieben, an ihrem Humor teilhaben lassen“, freut sich BloodSteyn.

Den Namen der Gemeinde Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch (oder Llanfairpwllgwyngyll, wenn ihr es euch einfach machen wollt) hat die Kommune wohl im 19. Jahrhundert verpasst bekommen – heute würde man wohl sagen: als Marketing-Gag –, um die Haltestelle mit dem längsten Namen in ganz Großbritannien zu haben. Die Bezeichnung selbst tauchte wohl schon vorher in einem Kirchenverzeichnis aus.

Vielleicht hatte man in Wales damals auch daran gedacht, den längsten Ortsnamen der Welt zu erfinden – da hat man aber die Rechnung ohne Taumata­whakatangihanga­koauau­o­tamatea­turi­pukaka­piki­maunga­horo­nuku­pokai­whenua­ki­tana­tahu in Neuseeland gemacht. Wir dürfen gespannt sein, wann dieser Ort in dem Shooter auftaucht. In Helldivers 2 konnten Fans sich zuletzt übrigens über diese Geschenke freuen.

