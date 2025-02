Helldivers 2: Neues Update schlägt ein wie eine Bombe – Etliche frische Inhalte warten jetzt

Mit dem Koop-Shooter Helldivers 2 stand vor rund einem Jahr ein massentauglicher Multiplayer vor der Tür, der seine Spielerinnen und Spieler bis heute nicht loslässt. Glücklicherweise wissen das auch die Entwickelnden von Arrowhead Games – und versorgen uns mit frischen Updates.

Mit dem neuesten Patch, der wie üblich Kriegsanleihe von offizieller Seite aus genannt wird und auf den Namen Diener der Freiheit hört, folgen jetzt frische Inhalte und Verbesserungen. Um welche es sich dabei handelt, verraten die kreativen Köpfe selbst.

Im Rahmen des offiziellen PlayStation-Blogs kündigten die Arrowhead Game Studios das brandneue Update für Helldivers 2 erstmals an. Es handelt sich um den ersten großen Patch des Jahres – entsprechend umfangreich fällt er selbst und die Erwartungen an das Update auch aus. Veröffentlicht am 6. Februar, verraten wir euch in Kurzform, welche Highlights es zu bieten hat.

Das Hauptaugenmerk liegt wie üblich auf neuen Wegen und Mitteln zur Zerstörung der Feinde von Über-Erde. Um dies zielsicher zu bewerkstelligen, dürft ihr euch in Helldivers 2 bald eine Art Atombombe im Taschenformat zu Nutze machen. Die gelenkte Demokratie schützt ihr außerdem künftig mit Granatenwerfern, explosiven Mini-Drohnen und einer neuen Mechanik, die euch zum Märtyrer werden lässt. Fallt ihr auf dem Schlachtfeld, so explodiert ihr dabei und reißt noch ein paar Widersacher mit in den Tod.

Die Patch Notes (via IGN) geben üblicherweise Aufschluss über alle neuen Inhalte des Helldivers 2-Updates mit der Nummer 01.002.101, die wichtigsten haben wir nachfolgend für euch gelistet:

Waffen und Gadgets

B-100: Tragbare Höllenbombe

Rucksack-Bombe, die ihr oder eure Mitspieler aktivieren können.

10-Sekunden-Timer, der nicht abgebrochen werden kann

LAS-17: Zweischneidige Sickle

Überhitzbares Lasergewehr

verbrennt nicht nur Gegner, sondern auch den Schützen

GP-20 Ultimatum (Granatenpistole)

Handlicher Granatenwerfer

primär für den Nahkampf

Vorsicht: friendly fire möglich

G-50 Sucher (Explosionsdrohne)

erkennt Gegner und explodiert in ihrer Nähe

kann wie Mini-Kreuzzug-Drohnen auf markierte Feinde angesetzt werden

Rüstungen und Fähigkeiten

IE-3 Märtyrer und IE-12 Redlichkeit (Mittlere Panzerungen)

Design mit Roben- und Umhang-Elementen

passive Fähigkeit Integrierter Sprengstoff: Sterbt ihr oder eure Mitspielenden, dann explodiert ihr und reißt Gegner um euch herum mit in den Tod

Integrierter Sprengstoff: Sterbt ihr oder eure Mitspielenden, dann explodiert ihr und reißt Gegner um euch herum mit in den Tod Helme mit Masken

kombinierbar mit Fre-Liberam und Per-Democrasum-Umhängen

Kosmetische Extras

Spielertitel: „Diener der Freiheit“

„Diener der Freiheit“ „Waffe hochheben“-Jubel: Soll die Spielertreue zur gelenkten Demokratie zeigen.

Freischaltung der Kriegsanleihe

ihr benötigt das Basisspiel

kann mit der Ingame-Währung Über-Credits freigeschaltet werden

manche Inhalte erst nach bestimmten Spielfortschritt verfügbar

Darüber hinaus hat man sich lästigen Abstürzen und Crashes sowie einigen Bugs und deren Fixes angenommen. Emotes können beispielsweise wieder beim Fallen oder während Ragdoll-Effekten genutzt werden. Heilungskits stellen freundlicherweise jetzt alle Spritzen des Helldivers vollständig her, während nebenbei auch Hand am Matchmaking und weiteren Bereichen angelegt wurde.

Quellen: PlayStation Blog, IGN